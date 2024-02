Le gros coup tenté, nouveau départ dans l’organigramme, et Longoria président pour combien de temps… Les 3 infos OM de ce lundi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi:

Bouchepillon quitte l’OM

L’Olympique de Marseille n’est pas au mieux sportivement et connait une sacrée restructuration de son organigramme. Après les départs de Ribalta ou encore Friio, c’est le directeur de la performance qui quitte le club.

Selon le journaliste de l’Equipe, Mathieu Grégoire, Matthieu Bouchepillon a quitté l’OM. « Ce responsable de la data arrivé sous JHE avait été nommé directeur de la performance du club par Pablo Longoria, en mars 2021 ».

Au rayon des départs #OM, fin de l’aventure en janvier pour Matthieu Bouchepillon. Ce responsable de la data arrivé sous JHE avait été nommé directeur de la performance du club par Pablo Longoria, en mars 2021 (à l’époque https://t.co/inn0wrzr9n) — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 6, 2024



Selon l’Equipe de ce mardi, « Longoria, auprès de certains proches, confesse ses envies d’ailleurs. Dans l’entourage du président, on confie qu’il « est conscient des difficultés actuelles mais plus que jamais déterminé à tout mettre en œuvre pour que le club atteigne ses objectifs de fin de saison mais aussi sur le long terme ». » Dans ce moment compliqué avec une équipe qui ne répond aux attente, une incertitude concernant l’avenir du coach Gattuso, l’avenir de Longoria reste incertain. Le président de l’OM « se dit fatigué mais reste présent et combatif dans les instances. Au club, en revanche, il collabore avec Stéphane Tessier, qui prend de plus en plus de place. » Le nouvel homme fort gère de plus en plus les affaires du quotidien et dispose de plusieurs hommes de confiance autour de lui. Quid de Longoria, dont un départ après ce mercato était envisagé…

Après la rencontre à Lyon ce dimanche, Pablo Longoria faisait grise mine en allant dans les vestiaires d’après les informations de Foot Mercato. Pourtant, le principal responsable de cette déroute, c’est le président lui-même d’après Nabil Djellit ! Le journaliste cible le dirigeant espagnol dans un tweet après le match de ce dimanche.

« Il n’ y a aucune cohérence dans le projet sportif de l’OM. Longoria est de plus en plus rattrapé par la réalité du terrain. On est une perte de sens et d’identité », a posté Nabil Djellit sur son compte X.

Il n’ y a aucune cohérence dans le projet sportif de l’OM. Longoria est de plus en plus rattrapé par la réalité du terrain. On est une perte de sens et d’identité. #OLOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 4, 2024

C’est une décision politique — Riolo

Le journaliste de l’After Foot, Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation de l’Olympique de Marseille face à Lyon ce dimanche soir en match de clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les marseillais se sont inclinés 1-0.

« Il y a toujours de bonnes intentions mais cela manque de qualité. et si ce soir des joueurs comme Aubameyang ou Harit sont discrets et ratent des choses et bien l’OM ne va pas gagner. Ounahi a été très présent, il a touché beaucoup de ballons mais il en perd beaucoup, fait beaucoup de mauvais choix. Ce joueur reste un mystère entre ce que l’on voit avec le Maroc et ce que l’on voit avec l’OM ce n’est pas le même joueur. Et le cirque du mercato avec tel joueur doit partir, tel joueur doit arriver, je rappel que Clauss n’a pas démarré le match, et qu’il a fait jouer un défenseur central arrière doit. Je pense que c’est une décision politique. Et qu’est ce que ça a donné ? Rien. Dès que Clauss est rentré, il y a eu de l’animation côté droit, des centres, des combinaisons, tout de suite cela a été mieux. Si en plus de manquer de qualité l’OM se tire une balle dans le pied en ne faisant pas jouer les meilleurs joueurs. Ils se mettent dedans tout seul, » a ainsi déclaré le journaliste de RMC Sport.

Longoria a sondé Xabi Alonso

Pablo Longoria a connu quelques coachs avant Gennaro Gattuso. Le président espagnol voulait récupérer Xabi Alonso avant de faire signer Igor Tudor !

Dans un entretien accordé à So Foot, Pablo Longoria s’est exprimé sur le départ de Jorge Sampaoli et a avoué avoir contacté Xabi Alonso, entraîneur espagnol qui est actuellement en Bundesliga.

« Il m’a dit non avec une élégance… La même qu’il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Il était en train de me dire non, j’aurais dû être énervé, mais j’avais presque envie de le remercier (rires). Tu vois que son cerveau va à une autre vitesse, explique Longoria à So Foot. Il savait exactement les trois-quatre clubs qu’il voulait entraîner et était prêt à les attendre. »

Sa trajectoire, sa méthode, ses ambitions pour l’OM et plein de petits secrets : Pablo Longoria ouvre son sac comme jamais dans les colonnes de SO FOOT. En kiosque le 8 février. ➡️ Lire le sommaire : https://t.co/Doo9LBjlyc…

➡️ S’abonner : https://t.co/aOd83gTaWJ pic.twitter.com/HATHm9b0yY — SO FOOT (@sofoot) February 5, 2024

Le projet d’après devait être beaucoup plus ambitieux. Je voulais que Marseille gagne le Championnat

Interrogé par l’Equipe, Jorge Sampaoli a d’abord expliqué que le projet olympien était ambitieux et qu’il disposé d’un bel effectif dès son premier mercato estival. « Pablo Longoria m’a permis de construire une équipe avec des profils qui nous permettaient de progresser et de gagner. Il a écouté mes souhaits, nous avions Dimitri Payet, Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi, ou encore William Saliba et Boubacar Kamara qui marchent très bien en Angleterre. Une défense très homogène aussi, tout le monde voulait relancer, jusqu’au gardien Pau Lopez, choisi pour cela. C’était un beau processus, parce que nous avions choisi les bons footballeurs pour cela. »

La une du journal L’Équipe du mercredi 24 janvier Lire l’édition > https://t.co/Flep172beP pic.twitter.com/vMdgCe1kLT — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 24, 2024

L’Argentin explique ensuite qu’il voulait disposait d’une équipe pour jouer le titre dès la saison suivante, faute de moyens il a quitté l’OM. Sampaoli balaye d’un revers de main les noms de Griezmann et Sanches. « En mars 2021, je suis arrivé au club dans un climat de crise, avec La Commanderie incendiée (en janvier), un entraîneur parti (André Villas-Boas), une onzième place en Championnat. Nous avons fait le premier pas, nous avons qualifié l’OM en Ligue Europa, puis nous avons terminé vice-champions derrière Paris. Pour moi, le projet d’après devait être beaucoup plus ambitieux. Je voulais que Marseille gagne le Championnat. Avec des Antoine Griezmann ou Renato Sanches ? Non, non, ce sont des noms… Évidemment que ces noms font envie, mais non. Moi, je disais seulement que, vu le niveau d’exigence du public de l’OM, il fallait être à la hauteur. Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n’est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c’est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut. Je veux gagner une Coupe d’Europe, gagner des titres. L’OM a changé de directeur sportif (Javier Ribalta est arrivé en juin 2022), et là j’ai compris que ce serait très difficile, que ce n’était plus le même projet. Et comme j’avais beaucoup d’affection et de reconnaissance pour le club, le président, le propriétaire aussi, j’ai préféré partir. Je me connais, je suis un obsessionnel et j’aurais été davantage frustré qu’heureux. »

Longoria, combien de temps à l’OM ?

L’Olympique de Marseille n’avance pas au classement, le jeu n’est pas bon et des doutes existent autour de l’avenir de Pablo Longoria. Selon l’Equipe, le président de l’OM est fatigué mais reste combatif…

