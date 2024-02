OL – OM (1-0) – Aubameyang : « C’est un coup dur, tout le monde est touché ! »

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Lyon (1-0) à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. La réaction de l’attaquant de l’OM Pierre-Emerick Aubameyang au terme de la rencontre au micro de Prime Video.

» Il y a beaucoup de déception ce soir. Tout n’était pas mauvais ce soir mais on a manqué de détermination dans les deux surfaces notamment devant, on doit faire plus dans la dernière passe ou dans le dernier geste. On a péché ce soir dans beaucoup de domaines donc beaucoup de déception. En première période, on a manqué de verticalité. On aurait dû attaquer dans le dos de la défense ou par des dribbles sur les côtés. Sur la fin c’était un peu mieux mais cela n’a pas suffit. C’est un coup dur, forcément tout le monde est touché mais il ne faut pas baisser la tête et gagner le prochain match, » a déclaré le buteur de l’Olympique de Marseille Pierre-Emerick Aubameyang au micro de Prime Video