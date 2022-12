Les mots de Bompard après le nul face à l’OM !

Hier, l’Olympique de Marseille a fait match nul face au Nîmes Olympique lors d’un match amical à huis clos joué à la Commanderie ! L’ancien adjoint de Rudo Garcia, Frédéric Bompard s’est exprimé après cette rencontre.

Pablo Pagis a ouvert le score, Dimitri Payet a égalisé pour un score final de 1-1. Frédéric Bompard retrouvait les installations du centre Robert-Louis-Dreyfus et s’est exprimé après ce match amical.

On a fait un nul contre une équipe qui joue la Ligue des Champions

« C’était le match qu’il nous fallait pour préparer la venue de Guingamp. On a fait un nul contre une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il manquait juste Veretout et Guendouzi, les internationaux français. On a bien défendu sans concéder beaucoup d’occasions. Je suis agréablement surpris par les ressorties de balle. Benoît Poulain ? Je suis satisfait. Il a été précis et propre dans ses relances et ses interventions ont été parfaites. » Frédéric Bompard – source : Midi Libre (19/12/2022)

Alors que Veretout et Guendouzi rentreront après des vacances bien méritées, l’Olympique de Marseille se prépare à affronter la reprise ! Et quoi de mieux pour les Marseillais qu’un match amical? Après Sassuolo, c’est maintenant au tour de de Nîmes de jouer face à l’OM ! Ce match a eu lieu ce lundi à 12h mais n’a pas été diffusé. Le club a partagé sur ses réseaux sociaux le résultat de cette rencontre : 1-1 grâce à un but de Dimitri Payet en deuxième mi-temps. Ce sont d’ailleurs les Nîmois qui ont ouvert la marque à la 12e minute. Retour des Marseillais en Ligue 1 dans 10 jours, soit le 29 décembre à 21h face à Toulouse !

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 #OMNO 🕘 Égalité entre nos Olympiens et Nîmes. On se retrouve le 𝟮𝟵 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 pour la reprise du championnat à l’@orangevelodrome 🏟#OMTFC pic.twitter.com/VCX0pKWV6M — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 19, 2022

L’objectif est de bien repréparer l’équipe pour la seconde partie du championnat, qui va être longue — Spignoli

Si certains ne sont pas encore revenus comme Guendouzi et Veretout, d’autres sont au travail depuis quelques jours avec le préparateur physique et le staff. Carlo Spignoli s’est exprimé dans un entretien accordé à La Provence à ce sujet. Ce dernier explique qu’il faudra repréparer les joueurs pour la seconde partie de la saison qui arrive vite.

« C’est inhabituel pour nous et pour toutes les équipes de Ligue 1. Normalement, il y a deux semaines à Noël avec tous les joueurs en vacances. Là, nous avons un groupe restreint avec encore des joueurs en vacances post-Mondial (Bamba Dieng, Pape Gueye et Simon Ngapandouetnbu sont attendus mercredi, NDLR) ou sollicités pour la coupe du monde (Matteo Guendouzi et Jordan Vérétout). L’objectif est de bien repréparer l’équipe pour la seconde partie du championnat, qui va être longue, remettre au niveau les joueurs en fonction de la première partie de saison effectuée, en fonction de leur temps de jeu, de leur participation ou non aux matches internationaux ou à la coupe du monde. Nous les avons récupérés dans un bon état physique et mental. Le programme avait bien été effectué. C’est la raison pour laquelle nous avons pu débuter un travail plus spécifique très rapidement » Carlo Spignoli – Source : La Provence (12/12/22)