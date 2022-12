Mercato : Basile Boli lâche une bombe concernant Ronaldo à l’OM !

L’ancien de l’Olympique de Marseille, Basile Boli a indiqué sur le plateau de de Sport TV que l’international portugias Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec le club marseillais cet été…

Le#RonaldOM a fait le tour du monde cet été durant le mercato sur les réseaux sociaux. Celui-ci a fait naître de nombreuses rumeurs sur la possibilité de voir venir le joueur de Manchester United du côté de l’OM. Les dirigeants olympiens ont même dû démentir tout contact avec ce dernier à plusieurs reprises.

Invité sur le plateau de NW Sport TV, Basil Boli a expliqué que Ronaldo était bien en discussion avec le club marseillais cet été. Il indique qu’il aurait pu apporter beaucoup de choses à l’OM et à la Ligue 1…

« Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir, il aurait pu rapporter quelque chose pour le championnat de France (..). Il a compris qu’en étant remplaçant et en ne jouant que des petits bouts de matchs il n’est pas dans son élément. On espère qu’il va maintenant trouver un bon club. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé, je pense que dans un championnat de France il a de quoi donner encore des frissons. C’est Cristiano Ronaldo ! On a vu Messi cela n’a pas marché la première année et puis la seconde année il a démontré que c’était le numéro 1 » Basile Boli – NW Sport (18/12/2022)

🚨 Basile Boli Ambassadeur de l’#OM : « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir” Aucun médias 🇫🇷 n’a jamais évoquer cela

Pourtant pour nous dire que Chelsea et Naples étaient intéressés c’étaient les 1ers Pourquoi ? 🤔#RonaldOM #TeamOM pic.twitter.com/mehEeTmW9I — Baby Lone (@Babylone771) December 18, 2022

