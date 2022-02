Ligue 1 : Lyon et Lens se neutralisent, le PSG se fait surprendre par Nantes avant OM – Clermont !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille reçoit Clermont Foot au Vélodrome. En Ligue 1, le PSG s’est fait surprendre par Nantes et Lyon et Lens se sont neutralisés…. Faisons un point sur les prochaines rencontres de notre championnat !

La Ligue 1 a repris dès ce vendredi avec un match entre le LOSC et le FC Metz ! Score nul et vierge : 0-0 mais une bagarre entre Sylvain Armand et Frédéric Antonetti a fait l’actualité… Le coach messin s’est d’ailleurs longuement exprimé à ce sujet en conférence de presse.

Ce samedi a débuté avec une rencontre entre Lyon et Lens qui s’est soldée par un 1-1. Clauss a ouvert le score puis Kadewere a égalisé pour les hommes de Peter Bosz. Un point qui permet, pour le moment, aux Lyonnais de revenir dans la course pour une place sur le podium.

Le PSG perd 3-1 à Nantes !

Dans le match du soir de cette journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Nantes. La rencontre ne s’est pas passé comme prévu pour les Franciliens. En effet, malgré un trio d’attaque à faire saliver les plus grands clubs européens avec Neymar, Messi et Mbappé, ce sont les Nantais qui l’ont emporté sur le score de 3-1.

Les hommes de Kombouaré ont marqué les trois buts en première mi-temps grâce notamment à un penalty de Blas à la 45e minute, un but de Kolo Muani mais aussi une réalisation de Quentin Merlin. Un score surprise mais surtout une belle opération pour les Canaris qui remontent provisoirement à la 5e place !Au terme de cette rencontre, Leonardo et Verratti ont énormément pesté contre l’arbitrage. Le milieu italien a d’ailleurs été très virulent en évoquant les décisions de l’homme en noir.

« Comment c’est possible de prendre autant de cartons jaunes ? Quand on parle avec l’arbitre, on ne peut pas le faire. C’est le seul arbitre au monde qui agit comme ça. On s’est fait chier dessus par les arbitres » Marco Verratti – Source : Canal + (19/02/22)

Le calendrier de la 25e journée de Ligue 1

Vendredi 18/02

LOSC 0-0 Metz

Samedi 19/02

Lens 1-1 Lyon

Nantes 3-1 PSG

Dimanche 20/02

Nice – Angers : 13h

Rennes – Troyes : 15h

ASSE – Strasbourg : 15h

Lorient – Montpellier : 15h

Reims – Brest : 15h

Bordeaux – Monaco : 17h05

OM – Clermont : 20h45