OM: Deux joueurs marseillais honorés avant le match contre Clermont

Récents vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Pape Gueye et Bamba Dieng sont de retour à Marseille. Les deux joueurs seront honorés lors de l’avant match face à Clermont…

Selon Karim Attab, les deux Sénégalais seront honorés lors de l’échauffement du math entre l‘OM et Clermont ce dimanche au Stade Vélodrome.

#OMCF63 lors de l’échauffement d’avant OM-Clermont, les deux vainqueurs de la #CAN2022 pour le Sénégal 🇸🇳, Pape Gueye et Bamba Dieng seront honorés devant le public du stade vélodrome.

52000 spectateurs sont attendus dimanche. @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/I1l7DlIijB — Karim Attab (@karimattab1) February 18, 2022

J’ai pris de l’expérience – Pape Gueye

À lire aussi : Mercato OM : Ça se complique pour cette piste de Sampaoli ?

En effet, Jorge Sampaoli a décidé de positionner le joueur en tant que latéral gauche dans son onze de départ. Préféré à Sead Kolasinac pour compenser l’absence de Luan Peres, le milieu de terrain sénégalais a tenu à commenter ce rôle particulier en fin de rencontre.

« C’est particulier. On a fêté le titre au Sénégal, ça s’est très bien passé, même si on n’a pas eu le temps de faire la fête pendant plusieurs jours. Je devais tout de suite me remettre au travail avec ce match très important à Metz. Ce n’est pas difficile. On est des footballeurs de haut niveau. Bamba Dieng et moi, on est jeunes mais on sait qu’on doit être concentrés pour passer un cap. On est très contents pour le Sénégal mais maintenant, c’est derrière nous. On a gagné à Metz, on peut souffler à nouveau avant de penser à Qarabag. J’ai pris de l’expérience. Avec le Sénégal, on a une grande équipe et de grands joueurs. Je m’entraîne au quotidien avec des joueurs comme Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly, qui nous donnent beaucoup de conseils. On les écoute, on prend ce qu’il y a à prendre. C’est logique de prendre de l’expérience en sortant d’une telle compétition. » Pape Gueye – Source : La Provence (15/02/2022)

Dieng est monstrueux physiquement – Nicolas Filhol

À lire aussi : Riolo « ne peut pas s’empêcher de trouver cet OM extraordinaire »

« Sampaoli ne lui a pas tant donné de temps de jeu que ça je trouve depuis le début de la saison. Il a un truc différent par rapport à ce que l’on a aujourd’hui dans l’effectif. Ce côté où il n’a pas peur, de par ses appels, il est tranchant, il va vraiment vers le but. Bakambu a un peu ce côté-là aussi. Mais Dieng est dans la force de l’âge, il est tout jeune. Physiquement, il est monstrueux. La tête qu’il met contre l’Égypte, il monte super haut. Physiquement, il a d’énormes qualités aussi. Je me dis que c’est étonnant que Sampaoli ne l’ai pas fait plus jouer avant. Par rapport à un Luis Henrique, pour moi, c’est le jour et la nuit. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)