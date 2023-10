Ligue Europa : La menace viendra de Ferguson pour l’OM ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM affronte ce soir Brighton and Hove Albion Football Club dans le cadre de la deuxième journée d’Europa League. Evan Ferguson, âgé de seulement 18 ans, est une arme importante pour Roberto De Zerbi.

Le jeune buteur a fait un début de saison remarqué, avec un but face à Luton puis un triplé face à Newcastle. Une performance que son coach Roberto De Zerbi avait souligné. «Son amélioration est importante pour lui, pour nous, pour sa carrière, car il travaille pour compléter ses qualités, pas seulement pour marquer, car il peut devenir grand, grand, grand. Ses qualités suffisent pour devenir un grand joueur, l’un des meilleurs buteurs d’Europe. C’est un 2004. Je ne sais pas combien de jeunes joueurs comme Evan marquent ces buts au cours de leur carrière. Je suis vraiment ravi aujourd’hui, mais pas que pour les buts. OK, avec ses buts, nous pouvons être heureux maintenant, car nous avons gagné le match, mais je suis vraiment content de la performance, surtout en première mi-temps».

Ferguson, jeune attaquant de 18 ans !

Cependant, Ferguson a dû faire avec une blessure au genou. Il était titulaire lors de la lourde défaite face à Aston Villa le weekend dernier. L’OM va devoir se méfier du jeune attaquant irlandais des Seagulls, Gennaro Gattuso compte surtout sur le soutient du Vélodrome. « Je pense qu’au Vélodrome, il y aura près de 60 000 ou 65 000 personnes. J’ai une vision personnelle sur l’atmosphère, car l’équipe doit transporter les supporters. Les supporters t’aident, mais cela va devenir plus compliqué si tu joues mal en début de match. Il faut donc bien jouer, bien comprendre le match pour les enflammer et créer cette atmosphère. Si tu joues mal, l’atmosphère peut devenir négative et le maillot devient plus lourd avec de la pression. A nous de maintenir les supporters éveillés d’une certaine manière ».