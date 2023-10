OM : La raison pour laquelle De Zerbi n’est pas venu à Marseille

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a affirmé qu’il y avait une possibilité pour qu’il rejoigne l’Olympique de Marseille. Le coach italien n’est finalement pas venu pour une raison expliquée par le journaliste de L’Equipe.

Ce mercredi, le coach Roberto De Zerbi était en conférence de presse avant la rencontre entre Brighton et l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien a confirmé les négociations avec l’OM et a même regretté que cela ne se fasse pas. « Oui c’est vrai qu’il y avait une possibilité pour moi de venir ici. C’était une belle option pour moi mais on a pas trouvé d’accord avec le club. J’étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi. Mais au final c’était peut-être un mal pour un bien puisque j’ai trouvé un autre grand stade avec une grande équipe. »

Un coach de possession, comme Sampaoli

Sur son compte Twitter, le journaliste Mathieu Grégoire a réagi à cette déclaration. Le correspondant du journal L’Equipe à Marseille détaille les raisons de ce non-transfert. En effet, De Zerbi aurait rapidement été une piste « écartée par la direction », ne souhaitant pas un coach voulant la possession comme l’était Jorge Sampaoli. Ses carences défensives auraient également été un frein.