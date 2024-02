Mercato concurrents OM : Liverpool veut prendre un homme clé à Nice ?

En quête d’un nouveau directeur sportif, Liverpool aurait jeté son dévolu sur le DS niçois, Florent Ghisolfi !

Acteur majeur d’une ascension plus que réussite à Lens, Ghisolfi avait notamment été le principal responsable du recrutement de Seko Fofana, Jonathan Clauss, Loïs Openda ou encore Brice Samba.

Le 26 janvier dernier, Klopp annonçait soudainement qu’il quitterait Liverpool en fin de saison. Le coach Allemand a par la suite indiqué qu’il avait prévenu les Reds de sa décision dès le mois de novembre. Propriétaire du club de la Mersey, Fenway Sports Group (FSG) est donc confronté à un joli chantier. En plus de devoir trouver un coach qui saura remplacer Klopp, FSG va également devoir recruter un directeur sportif de renom.

Schmadtke parti fin janvier, le poste de directeur sportif est donc libre. Mais selon The Athletic, Liverpool cherche activement le profil idéal, car il faut absolument préparer l’avenir au plus vite. Le nom de l’ancien Rossonero Frederic Massara a été évoqué. Le Transalpin a l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ de la cité lombarde en 2023. Mais le média anglais assure qu’un autre candidat plait également beaucoup à FSG. Il s’agit du Français Florent Ghisolfi. À seulement 38 ans, le directeur sportif de l’OGC Nice commence sérieusement à se faire un nom en dehors de nos frontières. En France, Ghisolfi s’est fait remarquer pour son travail impressionnant avec le RC Lens.

