OM : Longoria explique le choix Gasset et le départ de Gattuso

Lors de la conférence de presse de présentation de Jean Louis Gasset le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a expliqué pourquoi le club marseillais avait opté pour l’ancien coach (adjoint) du PSG et de Bordeaux

A lire aussi : OM : Déçu, Riolo met Longoria et McCourt devant leurs responsabilités !

« Je tiens à remercier le travail et l’homme Gattuso qui est venu dans un moment difficile. J’assume mes responsabilités comme président, j’ai ma part dans les mauvais résultats, on va tout faire pour réussir notre saison. On a donc pris la décision d’embaucher jean Louis (Gasset), il fallait changer la dynamique actuel. On pense que c’est la personne idéale pour faire un déclic. (…) Ce n’est pas facile de changer de coach en milieu de saison, on a cherché quelqu’un qui connait le championnat, il fallait un changement dans la mentalité, trouver les clés pour transformer le groupe en une équipe. On a donc choisi JL Gasset pour son parcours, son expérience… « , a ainsi déclaré Pablo Longoria en conférence de presse.

A lire aussi : OM : Dugarry balance, « ils n’en pouvaient plus de son attitude, de son comportement »