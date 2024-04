Mercato concurrents OM : Un gros départ du côté de Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) L’OL pourrait se séparer de son gardien emblématique et controversé Anthony Lopes…

Anthony Lopes devrait bien laissé sa place au Brésilien Lucas Perri recruté lors du dernier mercato hivernal. selon l’Equipe, « Lopes, lui, sait que l’histoire avec son club formateur prendra fin en mai, probablement le 18 contre Strasbourg à domicile, où les virages devraient lui rendre un vibrant hommage. Ses représentants s’activent depuis plusieurs semaines pour lui trouver un nouveau challenge, et le gardien de 33 ans a des prétendants. (…) L’OL accompagnera ce départ : les dirigeants ont pris l’engagement qu’ils libéreraient leur joueur de sa dernière année de contrat, pour services rendus. »

En conférence de presse, Pierre Sage a évoqué le profil de ces deux gardiens. « La nature de leur relation est basée sur une communication fluide, ils échangent dans la langue natale de Lucas. Ils coopèrent bien lors des séances, ils ont la volonté de se tirer vers le haut. Concernant Lucas, son style de jeu est un peu différent de celui d’Anthony, mais Anthony a démontré qu’il était là et qu’il était également important pour nous, son arrêt en fin de match le prouve. Cela demande à Lucas d’être à la hauteur. Lucas a un très bon jeu au pied et il est capable de trouver des distances différentes. Il a aussi beaucoup de taille (1,96m, contre 1,84m pour Lopes) et de la présence dans la surface. Nous sommes très contents d’avoir deux bons gardiens qui partagent le temps de jeu et les émotions, et nous attendons d’eux qu’ils soient excellents jusqu’à la fin de la saison. »

Selon Fabrizio Romano, l’Olympique Lyonnais est en train de finaliser l’arrivée du latéral gauche Abner Vinicius. « L’Olympique Lyon s’apprête à recruter Abner du Real Betis. Accord en phase finale entre les deux clubs, les détails étant réglés puisque l’arrière gauche brésilien a déjà accepté des conditions salariales. Abner rejoindra l’OL à partir du 1er juillet 2024. » Cette arrivée pourrait confirmer le départ annoncé du champion du monde Nicolás Tagliafico qui ne disposera plus que d’un an de contrat en juin prochain et qui a déjà affiché ses envies de départ…

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Olympique Lyon are set to sign Abner from Real Betis, here we go soon!

Agreement at the final stages between the two clubs, details being sorted as the Brazilian left back has already agreed personal terms.

Abner will join OL starting from July 1. 🇧🇷 pic.twitter.com/3e78fR5EdP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2024