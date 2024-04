OM : Roustan réclame une suspension de 6 mois pour ce dirigeant du PSG !

Ce dimanche l’OM s’est incliné 2-0 face au PSG au Vélodrome. Pour beaucoup, l’arbitrage est à remettre en question. Didier Roustan a tapé sur les doigts de Luis Campos qui s’est mis en colère dans le tunnel à la mi-temps.

L’une des scènes marquantes de ce dimanche fut la colère de Luis Campos dans le tunnel à la mi-temps d’OM-PSG. Le conseiller du PSG a crée une polémique en piquant cette colère. Didier Roustan a réagi à cela sur les réseaux sociaux et réclame des sanctions !

😡 La colère de Luis Campos dans les couloirs de l’Orange Vélodrome.#OMPSG pic.twitter.com/JIpRfPiPDT — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024

« Cette personne, comme tous les dirigeants des équipes d’ailleurs, ne devrait pas avoir accès aux arbitres ( et encore moins à la mi-temps !!! ) .. et déjà pour ce comportement une suspension de 6 mois dans cette zone me semble être un minimum… », a publié le journaliste de la chaîne L’Equipe.

Cette personne, comme tous les dirigeants des équipes d’ailleurs, ne devrait pas avoir accès aux arbitres ( et encore moins à la mi-temps !!! ) .. et déjà pour ce comportement une suspension de 6 mois dans cette zone me semble être un minimum.. https://t.co/Uw516NHeUY — DidierRoustan (@DidierRoustan) April 1, 2024

OM – PSG : COLERE CONTRE L’ARBITRAGE ! Satisfaction de la 1ère mi-temps et PESSIMISME !

Football Club de Marseille a été à la rencontre des supporters de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir après la défaite face au PSG. Le Vélodrome a montré son mécontentement dans les tribunes mais aussi sur le parvis lors de la traditionnelle FanCam !

L’arbitre Benoît Bastien explique ses décisions contestées !

🟥🎙️ L’arbitre Benoît Bastien sur le carton rouge de Beraldo : « C’est une évidence que cette faute doit être sanctionnée d’un anéantissement d’une occasion nette de but. »#OMPSG pic.twitter.com/PSHQvsYCr0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024

❌🎙️ L’arbitre Benoît Bastien sur le but refusé à l’OM : « Luis Henrique est hors-jeu et de par sa proximité avec Donnarumma, il influence fortement sa capacité à intervenir. »#OMPSG pic.twitter.com/cvVb6AbYc0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024

Benoît Bastien s’est justifié au micro de Prime Video sur l’expulsion du défenseur parisien Lucas Beraldo (40e), l’arbitre de la rencontre OM – PSG a expliqué avoir été alerté par son assistant vidéo. « Pour moi c’est anéantissement d’une occasion nette de but, le critère n°1, c’est la position des défenseurs en capacité d’intervenir ». Ce dernier a ensuite donné la raison pour laquelle il a refusé le but marqué par Jordan Veretout. Selon lui c’est à cause d’une position de hors-jeu de Luis Henrique, « de par sa grande proximité avec le gardien parisien, Luis Henrique influence sa capacité à intervenir ».