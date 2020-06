Mercato : « L’OM, c’est un club qui me fait rêver »

Parti très tôt de l’Olympique de Marseille, Jérémie Boga a brillé cette saison avec Sassuolo. Le jeune milieu offensif pourrait être transféré dans un plus grand club dès cet été. Il est revenu sur son attachement à l’OM dans un entretien à Téléfoot.

Jérémie Boga a été l’une des révélations de Serie A cette saison. Le milieu offensif natif de Marseille qui a terminé sa formation à Chelsea ne regrette pas d’avoir quitté l’OM.

Des regrets? Non, je pense qu’on a pris la bonne décision d’aller à Chelsea

Dans un entretien accordé à Téléfoot, il est revenu sur son attachement au club de sa ville et explique que comme tous Marseillais, il rêve d’y jouer.

« Depuis petit, l’Olympique de Marseille est un club qui me fait rêver. Je suis né à Marseille et tout jeune né ici rêve de jouer à l’OM. Des regrets d’être parti si tôt? Non, je pense qu’on a pris la bonne décision avec mes parents d’aller à Chelsea. Le projet, ce qu’ils proposaient… Je n’ai aucun regret, c’était la meilleure décision à prendre »

Jérémie Boga – Source : Téléfoot