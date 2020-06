Mercato OM – Head Of Football : La piste Segura prend de l’épaisseur?

D’abord lancé par un site spécialisé sur le mercato, cette rumeur d’une arrivée de Pep Segura prend de l’ampleur, et pas seulement en France…

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta de l’OM, plusieurs noms ont été cités pour le remplacer. En effet, l’ancien directeur sportif du FC Barcelone a quitté le club il y a quelques semaines et pour le moment, le poste reste vacant.

A la recherche d’un Head Of Football et d’un Head Of Business, le président Eyraud aurait ciblé quelques noms. Celui d’Olivier Pickeu a été cité à de nombreuses reprises. Cette semaine, le nom de Gianluca Nani est apparu dans les médias.

Segura, une piste « crédible »?

Depuis quelques jours, c’est Pep Segura qui semble être sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Comme Andoni Zubizarreta, le directeur sportif est passé par le FC Barcelone et est notamment à l’origine de l’arrivée de Philippe Coutinho.

Lancé par un site spécialisé dans le mercato Transfer20, la piste a pris de l’épaisseur et a été reprise par différent média en Espagne. Le célèbre Mundo Deportivo a d’ailleurs partagé l’information sur son site internet. Ce samedi, c’est le journal L’Equipe qui explique que ce profil est jugé « crédible en interne ».