Mercato OM – Aubameyang : « J’aurais pu rester plus d’années »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son passage au FC Barcelone dans un entretien avec le journaliste Gerard Romero. L’international gabonais a également milité pour l’arrivée de Jürgen Klopp, afin de remplacer Xavi, qui partira à la fin de la saison.

Désormais attaquant de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang portait les couleurs du FC Barcelone il y a encore un an et demi. Le Gabonais est revenu sur son passage en Espagne à l’occasion d’un échange avec le journaliste Gerard Romero: « Je n’ai aucun reproche à faire au Barça, c’est la vie, a affirmé Aubameyang. J’ai passé peu de temps ici mais le plus important ce sont les bons souvenirs que j’ai laissé. Je pense que le problème pour moi de ne pas continuer au Barça était financier. J’étais l’un des rares joueurs que le club pouvait vendre, sinon je pense que j’aurais pu rester plus d’années.»

A LIRE AUSSI: Vente OM : « On me sonde, oui »

Ce serait incroyable de voir Klopp au Barça!

Le buteur de 36 ans espère que son ancien club terminera bien la saison: « La saison n’est pas encore terminée pour le Barça. Il y a encore la Ligue et la Ligue des Champions, nous avons souffert mais nous devons tout donner pour gagner quelque chose. Je pense à Xavi, c’est une personne formidable, il faut lui faire confiance.»

📺 DIRECTO @JijantesFC 🗣 Aubameyang: « Klopp te da todo, energía, ha ganado grandes títulos, es un buen entrenador. Si hay posibilidad para el Barça es una buena opción, estuve muy a gusto con él en Dortmund. Sería increíble que pudiera venir. »https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/FS65GKbjEG — Jijantes FC (@JijantesFC) February 7, 2024

Pour remplacer Xavi à la fin de la saison, Aubameyang n’a pas caché son envie de voir débarquer son ancien entraîneur à Dortmund, Jürgen Klopp: « Klopp vous donne tout, de l’énergie, il a remporté de grands titres, c’est un bon entraîneur. S’il y a une chance pour le Barça, c’est une bonne option, j’étais très à l’aise avec lui à Dortmund. Ce serait incroyable si cela pouvait arriver.»

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Départ dans les prochaines heures pour Gueye ?