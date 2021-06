Mercato OM : C’est « presque fait » pour David Luiz ?

Comme indiqué depuis plusieurs plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille s’active pour recruter l’ancien joueur du PSG et de Chelsea Brésilien David Luiz (34 ans). Le coach de l’OM Jorge Sampaoli ferait même le forcing pour qu’il le rejoigne dans le sud de la France. Un accord avec le joueur serait désormais proche.

Cela fait plusieurs semaines maintenant que l’Olympique de Marseille a coché le nom de David Luiz (34 ans) pour renforcer la défense la saison prochaine. Avec le probable départ de Duje Caleta-Car et l’interrogation sur l’avenir de Leonardo Balerdi, l’OM doit recruter en défense. L’international brésilien serait une priorité pour Jorge Sampaoli

Le coach argentin ferait en effet le forcing pour s’attacher les services de l’ancien joueur du PSG. Comme le rapportait hier le journal la Provence, il profiterait même de son voyage au Brésil pour le convaincre. Selon les informations du journaliste Pedro Almeida, un accord avec l’international brésilien aurait presque été trouvé. Libre depuis son départ d’Arsenal en juin dernier, il pourrait ainsi s’engager avec le club marseillais jusqu’en 2023.

David #Luiz is almost done in OM, the Brazillian player will sign with French club until 2023. 🔵🇧🇷 #transfers #om

— Pedro Almeida (@pedrogva6) June 20, 2021