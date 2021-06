Mercato OM : Longoria proche de conclure deux nouveaux dossiers en plus de Konrad?

L’Olympique de Marseille serait proche d’annoncer deux autres recrues après Gerson. Alors que Konrad devrait bientôt rejoindre le club, David Luiz et Valentin Rosier auraient trouvé un accord avec l’OM.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sont vraisemblablement pressé d’avoir une vision claire sur l’équipe qu’ils auront la saison prochaine. Le directeur sportif et le coach avancent sur plusieurs dossiers après l’officialisation de la venue de Gerson.

Si les médias espagnols affirment que l’arrivée de Konrad de la Fuente est quasiment bouclée, en Turquie on confirme un intérêt pour Valentin Rosier qui évoluait en prêt à Besiktas la saison dernière. Le joueur français qui appartient au Sporting ne serait pas contre le fait de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Le club portugais aurait tranché et serait décidé à le vendre pour 7M€. Un prix raisonnable que l’OM est prêt à poser sur la table selon Ekrem Konur, journaliste pour Once Vatan Gazete. Le dossier David Luis avancerait également à grand pas selon lui.

Ces derniers jours, La Provence affirmait que Jorge Sampaoli avait fait le déplacement jusqu’au Brésil, entre autre pour convaincre le défenseur en fin de contrat avec Arsenal. Passé par le PSG de 2014 à 2016, il a joué 89 matchs sous le maillot parisien pour 8 buts.

