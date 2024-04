Mercato OM – Di Meco : « A un moment donné, tu le payes ! »

Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission, le Moscato Show, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco donne son sentiment sur la saison ratée du club marseillais. Le joueur emblématique de l’OM pointe notamment du doigt le recrutement.

Après la défaite à Lille, vendredi dernier, l’Olympique de Marseille a dit adieu au dernier espoir de qualification pour la prochaine ligue des champions. Au mieux, les marseillais peuvent désormais espérer la ligue Europa ou la conférence ligue la saison pour tourner au désastre. Si ce dernier objectif n’est pas atteint, sur les ondes de RMC, l’ancien joueur de l’O.M., Eric Di Meco évoque un recrutement raté sur les deux derniers mercato pour expliquer l’échec du club marseillais.

A lire aussi OM – Di Meco : « C’est entré dans la légende, comme la main de Maradona »

« Il y a trop d’écart entre les deux équipes sur la qualité du jeu entre Lille et l’OM. Le recrutement estival et hivernal ont été ratés, les choix qui ont été faits sur l’effectif ne sont pas équilibrés, tu as éliminé des joueurs importants pour le vestiaire. A un moment donné tu le payes. Mandanda, Payet, Guendouzi,… Tu t’es coupé de tout ce qui faisait l’ADN de ton club. Même Sanchez ! Il n’était pas là depuis longtemps mais quand tu réussis des coups, il faut les garder, car si tu te débarrasses même des coups réussis… Et là cette année tu t’es malheureusement trompés sur sur une grande majorité de l’effectif. Et puis en plus il n’y a pas d’équilibre dans cet effectif là. (…) Il faut donner une médaille au public qui remplit le stade à chaque match parce que cette année il n’y a rien, » a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.

⚪🔵 Pourquoi l’OM est-il nul ? 🗣 Eric Di Meco : « Le recrutement hivernal a été raté, les choix qui ont été faits sur l’effectif ne sont pas équilibrés, tu as éliminé des joueurs importants pour le vestiaire… » #RMClive pic.twitter.com/ZnptUomdpH — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 8, 2024

A lire aussi : Ex OM : « Longoria? Un dirigeant fantastique », le bel hommage de Thauvin et ses excuses