Mercato OM : « il sera largement au niveau de ceux que j’ai vus récemment à Marseille ! »

L’OM a officialisé trois recrues lors de ce mercato d’hiver. Les trois joueurs ne sont pas forcément très connu comme le latéral suisse Ulisses Garcia. Le niveau du joueur a été remis en questions sur RMC, ce n’est pas le cas par ses anciens coéquipiers dans l’Equipe…

Interrogé par L’Equipe, Jean-Pierre Nsamé qui a côtoyé le latéral en Suisse a donné son avis sur la signature d’Ulisses Garcia à Marseille. « J’étais étonné lundi quand j’ai vu les premières infos parce qu’il ne nous avait rien dit, mais il était malade ce week-end et je comprends peut-être mieux pourquoi. Après, je ne suis pas si surpris de le voir signer à l’OM parce qu’il a vraiment de grosses qualités. C’est le meilleur latéral du Championnat suisse, de très loin. Je pense qu’il sera largement au niveau de ceux que j’ai vus récemment à Marseille, notamment Nuno Tavares la saison dernière ».

Dans L’Equipe également, l’Angevin Jordan Lefort, qui a joué aux Young Boys de Berne, a donné son sentiment suite à la signature d’Ulisses Garcia à l’OM. « Le Championnat est moins relevé mais il a une solide expérience en Europe. Il se blessait assez fréquemment et il a passé un cap, mentalement et dans le travail. Il a commencé à être décisif et a poursuivi sur cette lancée pour devenir un cadre important, en restant très gentil et blagueur. Il était très offensif et a travaillé défensivement, mais ses qualités premières s’expriment avec le ballon. Dans une équipe comme Marseille, il pourra apporter sa touche. »

Dans l’After, le correspondant pour RMC, Polo Breitner a donné son avis sur la recrue de l’OM, Ulisses Garcia et il n’est pas tendre. « Quand l’information est tombée, je suis tombé par terre. J’ai appelé mes contacts en Suisse pour savoir si c’était une blague ou pas. Il faut savoir ce qu »est le championnat suisse, c’est un championnat de seconde voire troisième zone dont les meilleurs jeunes partent très tôt et notamment en Bundesliga. Donc un joueur de 28 ans qui est bon dans ce championnat cela n’existe pas. S’il était bon, il aurait quitté le championnat suisse depuis longtemps ! On m’a dit c’est très bien pour lui, il multiplie par trois son salaire. Ulisses Garcia est certes très impressionnant physiquement mais qui a des lacunes techniques assez importantes, mais aussi des lacunes tactiques toujours importantes à 28 ans. S’il est titulaire à l’OM, c’est que le club olympien est en seconde division. Soit il vient en tant que doublure et à la rigueur je peux le comprendre, honnêtement il y a beaucoup mieux sur le marché des transferts, c’est une vraie surprise. » Le latéral gauche devrait être le remplaçant d’une autre recrue attendue à ce poste…

Communiqué de l’OM

L’Olympique de Marseille annonce la signature d’Ulisses Garcia en provenance du BSC Young Boys. Le latéral s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.