Mercato OM : Recrue surprise, un jeune buteur en approche ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM est en train de remodeler son couloir gauche, Lodi en passe de partir en Arabie Saoudite et Garcia qui vient de signer en attendant un titulaire du poste, un attaquant pourrait débarquer.

Selon le journaliste RMC spécialiste du mercato, Fabrice Hawkins « Faris Moumbagna est en passe de signer à l’OM. Accord entre Marseille et le FK Bodø/Glimt pour le transfert du Camerounais. Environ 8M€. Contrat de 4 ans et demi. » Cet attaquant camerounais de 23 ans a marqué 18 buts et donné 10 passes décisives la saison dernière ! Cette arrivée va-t-elle avoir des conséquences dans le secteur offensif ? Sarr, Mughe ou encore Vitinha sont-ils des candidats au départ ?

A lire : Mercato OM : Longoria change d’avis?

Faris Moumbagna arrive à l’OM ?