Mercato OM : « On comprend pourquoi Sampaoli veut le conserver ! »

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec hier soir face à Montpellier. Voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi sur cette rencontre.

Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, l’OM se déplaçait hier sur le terrain du MHSC. Après avoir été mené au bout de 27 secondes de jeu, les olympiens sont revenus au score par l’intermédiaire de leur buteur polonais, Arek Milik. Gueye et Perrin ont eux aussi marqué avant que Laborde n’égalise dans les dernières secondes. Titularisé dans un rôle de stoppeur droit, le défenseur argentin a été convaincant.

On comprend pourquoi Sampaoli veut le conserver ! Il fait partie des joueurs que Jorge Sampaoli souhaiterait conserver la saison prochaine, et on comprend pourquoi. Propre défensivement, il a eu plus de mal à la relance avec peu de mouvements devant lui. Plus sérieux et concentré, il n’a pas fait de grosses erreurs comme il pouvait le faire en première partie de saison. L’Argentin est plus en confiance et ça se ressent dans son jeu. Attention toutefois à bien coller les attaquants lorsqu’ils approchent de la surface au lieu de reculer et leur offrir des mètres précieux.