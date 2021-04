MHSC-OM (3-3) // Les Notes de FCM : Attitude inacceptable de Caleta-Car, le duo Kamara – Gueye solide, Milik le grantatakan…

L’Olympique de Marseille s’est déplacé à Montpellier ce samedi. La rencontre s’est terminée sur le score de 3-3. Voici les notes des joueurs alignés par Jorge Sampaoli !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 5/10

Il nous a régalés, il nous a écoeurés…

A l’image de sa carrière à l’OM, Steve Mandanda a livré un match sérieux avec quelques bourdes ! Dès l’entame, il se fait surprendre par Delort qui le trompe d’un lobe. En début de seconde période, même chose avec Laborde qui glisse le ballon dans les filets. Sur une tête rageuse de Congré, il repousse d’un arrêt réflexe qui nous montre qu’il a encore le niveau d’être dans les cages marseillaises. En fin de match, il prend un second but de Laborde sans vraiment être fautif.

P.Lirola: 6,5/10

Il commence à sérieusement s’imposer !

Offensif, précis et intéressant dans ses déplacements, Pol Lirola a été l’un des seuls à proposer du jeu. Sur son côté droit, il prend de plus en plus confiance sous les ordres de Sampaoli et met de très bons ballons dans la surface. Des centres qui ne trouvent pas toujours preneurs mais qui ont le mérite d’être très bien dosés, à l’image de celui pour Payet qui emmène le second but. Un match sérieux qui confirme le bien que l’on pensait de lui !

L.Balerdi : 6/10

On comprend pourquoi Sampaoli veut le conserver !

Il fait partie des joueurs que Jorge Sampaoli souhaiterait conserver la saison prochaine, et on comprend pourquoi. Propre défensivement, il a eu plus de mal à la relance avec peu de mouvements devant lui. Plus sérieux et concentré, il n’a pas fait de grosses erreurs comme il pouvait le faire en première partie de saison. L’Argentin est plus en confiance et ça se ressent dans son jeu. Attention toutefois à bien coller les attaquants lorsqu’ils approchent de la surface au lieu de reculer et leur offrir des mètres précieux.

Alvaro.G : 5/10

Il commence à devenir un problème pour son équipe…

Steve Mandanda en a parlé à la fin de la rencontre au micro de Canal + , « On prend des cartons, on gueule, on se met en difficulté tous seuls. » L’Espagnol est clairement visé en prenant son 12e carton jaune de la saison en 26 matchs disputés. C’est quasiment un avertissement tous les deux matchs. C’est trop pour l’effectif de l’OM qui a besoin de son défenseur et qui va devoir faire sans face à Lorient lors de la prochaine rencontre… Pas irréprochable dans son placement sur les deux premiers buts montpelliérains. Il peste contre l’arbitre à plusieurs reprises et à presque de la chance de ne pas prendre un rouge.

D. Caleta-Car : 3/10

Une attitude INACCEPTABLE !

Que dire de cette faute grossière sanctionnée d’un carton rouge? Caleta-Car n’avait pas à intervenir de la sorte sur Sambia après l’heure de jeu. L’OM n’était pas en danger sur le débordement du latéral droit et aurait pu annihiler cette attaque. Une attitude qui correspond bien à l’état d’esprit agressif du Croate depuis son non-départ à Liverpool… Le défenseur central revenait tout juste de suspension et va une nouvelle fois manquer un match. Ou plus, réponse ce mercredi soir après la réunion de la Commission de Discipline.

Luis Henrique : 4/10

Un gros manque de prise d’initiatives…

Positionné une nouvelle fois en piston gauche, on ne peut pas vraiment juger ses aptitudes défensives car ce n’est pas son poste naturel. Offensivement, il a fait de bons appels et a tenté des choses mais il manque toujours de folie. On sent de la qualité dans son jeu mais il reste trop sage pour vraiment faire peur aux défenseurs. Remplacé à la 62′ par Perrin qui offre le but du 3-2 de la tête sur un coup de pied arrêté de Payet. Un très beau but qui ne sera malheureusement pas celui de la victoire.

P.Gueye : 6,5/10

Une véritable montée en puissance !

Il n’a pas été avare d’efforts durant toute la rencontre. D’abord timide dans la création du jeu, il est monté en puissance et a profité de quelques espaces pour servir Payet et Thauvin. En fin de première période, il reste dans la surface et profite d’un ballon qui lui revient pour tromper Omlin. Un but qui lui a fait du bien pour la suite de la rencontre. A l’expulsion de Caleta-Car, il est positionné plus bas et écoeure les nombreuses attaques montpelliéraines.

B.Kamara : 6/10

Toujours le patron de cette équipe !

Même quand il est moins bien, même quand il ne brille pas par une percée ou une récupération spectaculaire, il apporte une énorme sérénité au milieu de terrain. Positionné un peu plus haut à certains moments de la rencontre, il s’est proposé en point d’appui pour que Milik ouvre le compteur marseillais. Propre défensivement et dans ses relances, il a encore livré une prestation digne d’un patron d’équipe. Les cadres de ce vestiaire devraient prendre exemple.

F.Thauvin : 4/10

Inefficace au possible !

Quelle déception. Dans un match avec de l’espace et une défense qui ne respirait pas forcément la confiance, Florian Thauvin aurait pu faire beaucoup mieux, notamment dans la finition. Lorsque ses milieux avaient le ballon, il ne proposait que très rarement des appels. Lorsqu’il le faisait, il n’était pas forcément servi. Moins percutant qu’avec son coéquipier Sakai, il a tout de même tenté de combiner avec Lirola… Peu avec Milik qui pourtant lui tournait autour. Une « spéciale » qui ne passe pas très loin et qui aurait forcément changé l’image que l’on a eu de son match.

D.Payet : 5,5/10

Il enchaîne les galettes !

Pas de mauvaise blague sur son poids, Dimitri Payet a fondu depuis quelques semaines et on commence doucement à voir les changements sur le terrain. Après ses deux passes décisives face à Dijon dimanche dernier, il offre un très bon ballon à Thauvin ce samedi après une merveille de centre de Lirola. L’ailier marseillais rate mais c’est Gueye qui termine l’action pour le second but. A la 71′, coup-franc excentré à gauche. Le Réunionnais dépose le ballon sur la tête de Perrin qui s’offre son premier but en pro ! Remplacé à la 81′ par Cuisance qui n’a pas vraiment eu le temps de s’illustrer, ni en bien, ni en mal.

A.Milik : 7/10

Il ne faut peut-être pas s’habituer à avoir un attaquant d’un tel niveau…

Quel but de la part de Milik… Mené 1-0 après 27 secondes, ce fût difficile pour les Marseillais de bien entrer dans le match. Frustré de ne pas recevoir de bons ballons, Le Polonais combine avec Kamara et fonce seul sur Hilton, lui fait un petit pont et enchaîne d’une magnifique frappe du gauche. Un geste pur d’un attaquant en confiance et pétri de talent. C’est donc ça un vrai numéro 9? S’il part cet été, il va forcément nous manquer… Remplacé à la 88′ par Benedetto qui n’a même pas daigné courir pour les 6min qu’il a passé sur le terrain.

LE COACH

Jorge Sampaoli : 5/10

Il faudrait qu’il les bouge encore plus à l’entraînement !

Selon L’Equipe, les joueurs n’apprécient pas les entraînements du coach Sampaoli, les jugeant trop éprouvants. Visiblement, avec ce que l’on a vu sur le terrain, il ne les fait pas assez courir ! Trop peu de mouvement, de percussion, d’animation offensive. Certains joueurs attendent que le ballon arrive sans faire d’appels. On a vu Sampaoli s’agacer sur son banc, comme les supporters sur leur canapé. Contraint de faire entrer Perrin quand Caleta-Car est expulsé. Coaching gagnant puisque le défenseur s’offre son premier but en pro. Manque de chance, il fait entrer Ntcham qui ne parvient pas à conserver le ballon à 2min de la fin et Laborde trouve le chemin des filets.