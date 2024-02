Mercato OM: « On déstabilise l’un de nos meilleurs éléments ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans notre émission Débat Foot Marseille, en compagnie de Paga des Marseillais, Jean-Charles De Bono a évoqué le feuilleton Jonathan Clauss à l‘OM, qui a été poussé vers le départ dans les derniers jours du mercato, en raison de son comportement et de ses récentes performances. Pour lui, le club olympien « déstabilise l’un de ses meilleurs joueurs ».

« On déstabilise Clauss, qui est l’un des meilleurs éléments de l’OM »

« Le club est en délicatesse ces dernières semaines par rapport aux résultats, au classement, aux joueurs qui sont partis en Coupe d’Afrique. Et l’on déstabilise l’un des meilleurs éléments de l’effectif qui est Jonathan Clauss, a déploré De Bono. Certainement pour essayer de vendre. Il faut savoir qu’il est en fin de contrat en juin 2025. Il y a peut-être quelque chose qui se trame pour essayer de le vendre avant ou de le prolonger. Ce sont des choses qui se passent en interne mais qui peuvent déstabiliser le joueur. Je n’arrive pas à le comprendre. Gardons les meilleurs éléments. Mettons-les en valeur et en avant en disant qu’ils ont de la qualité. C’est un joueur qui peut rapporter quelque chose, qui a une grosse demande. Clauss a un rôle qui demande beaucoup d’énergie et d’activité. Par moment, lorsque tu joues avec un effectif où il y a un joueur en défense ou en attaque qui est en méforme, tu dois compenser cela. Et à un moment donné, tu arrives à la rupture. Ce n’est pas que tu ne prends plus de risque, mais au lieu de rester blesser un mois, je préfère me reposer une semaine », a-t-il ajouté.

