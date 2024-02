Mercato OM : La mise au point de Gattuso concernant Clauss !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Lyon ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce vendredi. Le coach italien a été interrogé sur la cas de Jonathan Clauss qui a été pointé du doigt et mis sur le marché par le club.

Alors que l’OM a tenté de le transférer dans les derniers jours du mercato, Gennaro Gattuso a évoqué le cas de Jonathan Clauss sur qui il compte. « C’est très simple. Je crois à la bonne foi du joueur. J’ai beaucoup parlé avec Jonathan depuis que je suis arrivé. Il sait ce que je pense de lui. On a beaucoup parlé. Ce qui est important c’est qu’on soit exigeant avec nous même. Au final, il est resté et il est là avec nous. Il faut se concentrer sur le futur. Si il mérite de jouer, il jouera, je ais qu’il a le niveau pour le faire et je ne remets pas en cause le professionnalisme de mes joueurs. Il sait ce que j’attends de lui. »

A lire : Mercato OM : La franchise de Balerdi concernant les approches !

Au final, Clauss est resté et il est là avec nous. Il faut se concentrer sur le futur