Mercato OM : Pour l’ancien entraîneur de Lirola, Marseille a réalisé un bon coup !

Pol Lirola est la première recrue de l’année à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol arrive en provenance de la Fiorentina sous la forme d’un prêt avec une option d’achat aux alentours de 12 millions d’euros…

Le latéral droit espagnol s’est montré heureux au micro du club au moment d’évoquer son arrivée à Marseille. Les présences d’André Villas-Boas et Pablo Longoria auraient grandement joué dans son choix de signer à l’OM. Et selon Fabio Grosso, ancien international italien qui était son entraîneur dans les équipes de jeunes à la Juventus, l’OM ne regrettera pas cette signature…

Lirola a un énorme potentiel – fabio grosso

Fabio Grosso, ancien pensionnaire de la Ligue 1 sous les couleurs de Lyon pendant deux saisons, a entraîné le joueur espagnol chez les U19 de la Juventus Turin. Le champion du monde 2006 a décrit le profil de Lirola dans les colonnes d’Eurosport.

« C’était il y a quelques années maintenant, mais on a rapidement pu observer que Pol avait un énorme potentiel. Il avait beaucoup de qualités évidentes. Il attaque beaucoup et possède une grande rapidité. Ensuite, il est passé à l’échelon supérieur et a réalisé de très belles saisons en Serie A. Je suis convaincu qu’il peut encore grandir, assure Fabio Grosso. Je pense qu’il peut parfaitement s’épanouir dans le championnat français, encore plus dans une ville de football come Marseille. »

Fabrio Grosso – Source : Eurosport (12/01/2021)