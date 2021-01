Mercato OM : Déjà sous le charme de Marseille, Lirola explique pourquoi il a signé !

Première recrue du mercato hivernal 2021, Pol Lirola s’est exprimé au micro du club pour évoquer sa signature à l’Olympique de Marseille . L’Espagnol explique pourquoi il est venu.

Pisté depuis le mois d’octobre par Pablo Longoria, Pol Lirola s’est exprimé au micro de l’Olympique de Marseille juste après sa signature de contrat.

Je sais déjà que ce sont les meilleurs supporters au monde ! — LIROLA

Le latéral droit espagnol est déjà tombé sous le charme des Marseillais. André Villas-Boas aurait grandement joué dans son choix de signer à l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato : Le gros coup de pression de la fédération polonaise à Milik qui peut arranger l’OM !

Merci beaucoup pour l’accueil ! Je rejoins un club historique, avec beaucoup d’ambition aussi. J’ai hâte de commencer les entraînements avec mes coéquipiers. C’est surtout l’histoire du club et la manière unique dont les Marseillais vivent le football qui ont joué. L’envie du club, aussi. Depuis mes premiers contacts avec eux, ils m’ont fait comprendre qu’ils voulaient vraiment que je signe à l’OM. Villas-Boas? J’ai parlé plusieurs fois avec lui. Il m’a déjà beaucoup appris. Je pense que je vais beaucoup progresser sous sa direction. Je sais déjà que ce sont les meilleurs supporters au monde ! Dommage qu’ils ne puissent pas venir à l’Orange Vélodrome. Ça va nous manquer de ne pas avoir nos fans avec nous, mais dès que possible, j’ai hâte de connaître un vrai soir de match à Marseille. (…) Je suis très heureux de rejoindre l’OM. Je veux être à la hauteur de la confiance que le club me donne, ça va être une belle année pour Marseille.» Pol Lirola – Source : OM (12/01/21)