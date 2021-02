Mercato : Riolo explique pourquoi l’OM doit prendre un coach rapidement…

Après la victoire de l’OM 2-0 face à Auxerre en Coupe de France, Daniel Riolo a évoqué cette qualification mais aussi la possible arrivée de Jorge Sampaoli…

Daniel Riolo estime que recruter Jorge Sampaoli maintenant permettrait au coach de bien préparer la saison prochaine…

Sampaoli tout de suite ce n’est pas mal car tu gagnes peu de temps — Riolo

« Auxerre a bien joué, ils ont eu des occasions et Marseille aurait très bien pu se faire surprendre. Si l’AJA marque en premier, ça peut être très compliqué pour l’OM ce match. Dieng, normalement les gamins qui viennent de Diambars sont des gamins avec la tête sur les épaules et de bons petits bonhommes. (…) Sampaoli tout de suite ce n’est pas mal car tu gagnes peu de temps. Il peut se préparer dès maintenant si tu considère que la fin de saison ne peut qu’être un bonus, car tu as tellement de retard que tu vas avoir du mal à remonter. C’est pas mal d’anticiper si tu peux le faire venir dès le mois de mars dès qu’il termine avec son club au Brésil, il peut bosser en amont. S’il partait au mois de juin ça serait le pompon ! (…) Christophe Bourguignon, c’est un membre historique du CU84, je le pensais rangé. Zeroual c’est tout à son honneur d’ouvrir les yeux, car Eyraud lui a fait le coup de la séduction. Que c’est deux là se retrouve dans une affaire pareille c’est dommage. » Daniel Riolo – source : RMC (10/02/2021)