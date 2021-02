Mercato OM : Sampaoli s’exprime enfin !

Jorge Sampaoli serait la priorité numéro 1 de Pablo Longoria pour succéder à André Villas-Boas. Hier, le coach argentin disputait un match important pour la course au titre avec son club l’Atlético Mineiro face à Fluminense (0-0). Au terme de la rencontre le coach argentin a répondu aux questions sur son avenir.

Au terme de la rencontre Atlético Mineiro – Fluminense (0-0) ce mercredi, Jorge Sampaoli a été interrogé sur son avenir. Ce dernier est annoncé avec insistance du côté de Marseille pour la succession d’André Villas Boas.

Ce qui m’intéresse c’est que nous avons gagné les 3 matchs jusqu’à la fin — Sampaoli.

A lire aussi : Mercato OM : L’Atlético Mineiro tape du poing sur la table pour Sampaoli !« Mon intérêt est que l’Atletico soit le plus élevé possible, mon séjour dans cette équipe … J’ai bon espoir que cette nouvelle équipe, que nous venons de former, pourra réaliser quelque chose d’important pour le club. Ce qui m’intéresse c’est que nous avons gagné les 3 matchs jusqu’à la fin », Jorge Sampaoli – Source : ESPN. (10/02/2021)

A lire : 5 CHOSES À SAVOIR SUR JORGE SAMPAOLI