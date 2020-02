OL vs OM : Les raisons de l’absence des supporters marseillais…

Dans un entretien accordé à 20minutes, le stadium manager de l’OL a expliqué pourquoi les supporters marseillais seraient absents lors de ces 1/4 de finale de Coupe de France.

Ce mercredi l‘Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour les 1/4 de finale de Coupe de France. Une affiche de Ligue 1 qui se jouera sans les supporters marseillais, interdits de pénétrer dans le Groupama Stadium.

la décision de la préfecture peut malheureusement se comprendre…

Dans un entretien accordé au journal 20 minutes, le « stadium manager » du club président par Jean-Michel Aulas révèle que les deux écuries étaient en discussions avancées pour faire venir les fans de l’OM à Lyon… Mais avec les débordements face à l’ASSE, la préfecture n’a pas souhaité prendre de risque.

« J’ai le sentiment que les deux clubs étaient en train de convaincre la préfecture de permettre la présence d’un parcage visiteur. Si tout s’était bien passé sur ASSE-OM, il y aurait eu des supporters marseillais autorisés.Mais vu les graves incidents de la semaine passée à Saint-Etienne, la décision de la préfecture peut malheureusement se comprendre. On a donc réservé à nos abonnés les places dans les deux virages. Les niveaux bas et intermédiaires ont été bloqués pour les abonnés et les membres ayant la carte MyOL, avec des tarifs très avantageux de 10 à 40 euros. Seule la volée haute du stade a été ouverte à tous »

Xavier Pierrot (stadium manager de l’OL) – Source : 20minutes