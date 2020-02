ASSE – OM (0-2) : Payet dédie la victoire aux 400 supporters !

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est imposé à Saint-Etienne pour la 23e journée de Ligue 1. Au micro de Canal +, Dimitri Payet a souhait dédier cette victoire aux supporters qui ont fait le déplacement mais qui n’ont pas pu voir le match…

Les 400 supporters marseillais qui ont fait le déplacement à Saint-Etienne ce mercredi n’ont pas été autorisés à entrer dans le stade suite aux incidents autour du Chaudron avant la rencontre. Au micro de Canal +, le buteur du soir Dimitri Payet a tenu à leur dédier la victoire.

On peut dire qu’ils étaient avec nous ce soir — PAYET

A LIRE : L’OM dénonce des violentes attaques à l’encontre des supporters marseillais à Saint-Etienne

« Oui, c’est vrai, on a joué intelligemment.. On savait que c’était une semaine qui pouvait faire du mal au classement. Avec la fatigue, l’effectif est resté le même, il n’a pas tourné. On a joué avec la tête aussi ce soir. On a marqué assez vite. Quand on prend pas de buts, on peut gagner 1-0 mais là on a pu exploiter un contre en fin de match. Je pense que la victoire est méritée ce soir. (…) J’en profite aussi pour dédier ce match aux supporters qui n’ont pas pu accéder au stade. On peut dire qu’ils étaient avec nous ce soir »

Dimitri Payet – Source : Canal +