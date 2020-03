OM – Amiens : « Pas un top match mais acceptable sur l’échelle de Germain »

L’Olympique de Marseille peut avoir de gros regrets après son match nul deux buts partout hier soir face à Amiens. Les performances individuelles diffèrent énormément d’un joueur à l’autre…

Ce vendredi face à Amiens, l’Olympique de Marseille s’est fait remonter de deux buts après avoir mené 2-0 grâce à des réalisations de Sanson et Payet. Au poste d’ailier droit, c’est Valère Germain qui assurait en l’absence de Thauvin dans le onze de départ. L’ancien monégasque n’a pas brillé mais n’a pas non plus été catastrophique… Une performance qui lui a logiquement valu un 5/10 de la part de Mourad Aerts, notre journaliste chargé des notes !

La note

V. Germain : 5/10

L’appréciation de FCM

Pas un top match mais acceptable sur l’échelle de Germain…Du bon Germain, pas vraiment du grand football mais du travail d’équipe. Des courses sur son côté, une certaine propreté dans ses transmissions (70 ballons touchés, 47 passes et 85% de réussies), des ballons dégagés sur les coups de pieds arrêtés amiénois notamment de la tête (6 ballons aériens remportés) et quelques gestes simples qui auraient pu être décisifs comme ce centre de la 9′. Il serait cruel de ne retenir que ce dernier duel perdu à l’épaule au fin fond des arrêts de jeu face à Chedjou.