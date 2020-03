OM – Amiens // Les Notes de FCM : Payet, intermittent, Sanson, brillant et Amavi, malheureux…

L’Olympique de Marseille perd deux points à domicile contre Amiens en se faisant remonter de deux buts dans les dix dernières minutes (2-2)…

Retour sur les prestations individuelles des marseillais avec les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 5/10

Pas de miracle Mandanda ce soir…

Il encaisse deux buts difficilement évitables (dont un penalty) et voit Guirassy fracassait sa barre transversale de près (86′). 12 tirs adverses et seulement 3 cadrés, le portier olympien n’aura ni réussi ni raté grand chose. Un match à oublier.

B. Sarr : 6/10

Match sobre défensivement et offensivement…

Le chouchou d’AVB n’aura pas raté grand chose dans ce match mais il n’aura pas non plus énormément apporté offensivement. Quelques bons centres en début de match et plus grand chose derrière mais ce n’est pas grave étant donné sa relative assurance en défense. 3 tacles réussis, 2 interceptions, 2 dégagements et 93,8% de passes réussies, la sobriété peut aussi être une qualité pour une défenseur. Remplacé par Sakai à la 77′.

B. Kamara : 5/10

Pas le coupable numéro 1 même si…

Il se fait peut-être effacer trop facilement au départ de l’action amenant le second but mais il a généralement bien cadré ses adversaires 90 minutes. Les arrêts de jeu lui ont été fatals. Mais avant ça, il avait été solide et rapide sur les retours à effectuer lors de certains errements de ses partenaires comme Mandanda à la 65′ par exemple (relance sur un Amiénois). Quelques bons tacles (3), des dégagements qui donnent de l’air (4) mais peut-être un peu trop de déchets dans ses transmissions (seulement 80% de passes réussies).

Alvaro : 4/10

Un peu trop souvent sur la brèche…

L’Espagnol n’a encore une fois pas été impérial. Quelques relances dans l’axe ratées en première période et un alignement coupable (?) sur l’action amenant le penalty amiénois (82′). Moins présent généralement dans le jeu marseillais même sur les phases de possession, seulement 56 ballons touchés, il a réussi quelques tacles mais est généralement apparu en danger dès lors que le jeu s’accélérait.

J.Amavi : 4,5/10

Malchanceux ou maladroit ?

Ses défenseurs verront une erreur d’arbitrage sur le penalty concédé (82′), ses détracteurs, une maladresse dans son attitude physique. Toujours est-il que c’est cette action qui relance le match et terni la prestation plutôt solide du latéral gauche olympien. La rencontre avait débuté timidement pour lui jusqu’à son carton jaune mérité après un tacle stupide (16′). Il s’est alors mis en route, a réussi plusieurs centres intéressants (26′ et 33′) et même un superbe contrôle en mouvement qui a enchanté le Vélodrome (21′). En seconde période, il a bossé défensivement et plutôt bien jusqu’à cette satanée 82ème minute…

K.Strootman : 6,5/10

Sans doute le marseillais le plus régulier tout au long du match…

Le néerlandais a réalisé un excellent début de match lors duquel il fut dominateur à la récupération et intelligent dans ses transmissions. Passeur décisif un peu heureux sur l’ouverture du score (il y avait encore du travail à faire pour Sanson) mais tout de même auteur d’une passe intelligente sur l’action (45+1′). Il a un peu plus reculé en seconde période mais a continué à montrer de la détermination à la récupération du ballon. 89 ballons touchés (no1), 5 tacles réussis (no1), 4 interceptions (no1) et 2 passes clés, les chiffres d’un match abouti pour lui.

V.Rongier : 5,5/10

Match honnête sans plus…

Il n’y a pas grand chose à reprocher au niveau de l’état d’esprit chez Valentin Rongier. Il a encore mis beaucoup de détermination à la récupération, s’est montré disponible (86 ballons touchés) et est resté propre dans ses transmissions (86,6% de passes réussies) mais n’a pas apporté ce petit plus qu’il pouvait offrir à l’automne dernier. Sur la même ligne que Strootman, il a fait un match similaire mais en un peu moins bien (86 ballons touchés donc, 4 tacles réussis, 3 interceptions et 1 passe clé).

M.Sanson : 7,5/10

Doublement décisif en plus de tout le travail abattu…

Alors certes Gurtner n’est pas irréprochable sur l’ouverture du score (45+1′) mais le contrôle orienté et la frappe de Sanson sont tout de même très appréciables. Ils reflètent les qualités techniques du joueur qui ont parfois tendance à trop s’effacer derrière ses capacités de marathonien. Encore placé en meneur de jeu, il a travaillé, n’a jamais rechigné au pressing et a même offert le second but à Payet (56′). Il est l’auteur d’un match plein avec 60 ballons touchés, 96% de passes réussies, 7 fautes provoqués et 4 interceptions !

D.Payet : 6/10

Éblouissant après un premier acte désastreux…

Une première mi-temps passée à rater des transmissions et à râler sur l’arbitre. Le psychodrame ridicule de la 40′, qui lui vaut un carton jaune avant de tirer un coup franc dans le mur, donne une idée assez précise de ses 45 premières minutes hier soir. Son slalom maradonesque de la 49′ illustre lui sa seconde partie de match. On avait l’impression qu’il ne pouvait rien réussir en première mi-temps mais rien rater en seconde… Il marque à la 57′ un but « à la Payet« , c’est à dire en rentrant dans l’axe avec son pied droit puis provoque un coup-franc après un dribble réussi. Coup franc qu’il cadre dangereusement dans la foulée (59′)… Bref, il était redevenu ce fuoriclasse qui fait gagner l’OM depuis le début de saison. Remplacé à la 79′ par Florian Thauvin pour son grand retour.

V. Germain : 5/10

Pas un top match mais acceptable sur l’échelle de Germain…

Du bon Germain, pas vraiment du grand football mais du travail d’équipe. Des courses sur son côté, une certaine propreté dans ses transmissions (70 ballons touchés, 47 passes et 85% de réussies), des ballons dégagés sur les coups de pieds arrêtés amiénois notamment de la tête (6 ballons aériens remportés) et quelques gestes simples qui auraient pu être décisifs comme ce centre de la 9′. Il serait cruel de ne retenir que ce dernier duel perdu à l’épaule au fin fond des arrêts de jeu face à Chedjou.

D.Benedetto : 3/10

Aucun impact sur le match…

Il a été très difficilement trouvé dans le jeu par ses partenaires malgré une vraie volonté de se rendre disponible. Mais il n’a pas fait grand chose des 36 ballons qu’il a touché dans le match souvent loin de la zone de vérité. 1 seul tir, non cadré, 0 passe clé et une utilité difficile à cerner sur ses 90 minutes…

LE COACH

André Villas-Boas : 6/10

Il s’est planté en cours de match…

Pourtant en menant deux buts à zéro à dix minutes de la fin, ses options semblaient encore devoir payer. Son 4-2-3-1 n’était pas flamboyant mais avec une once de réussite, trois points de plus étaient sur le point de tomber dans l’escarcelle olympienne.

Malheureusement ses changements semblent avoir perturbé l’équilibre de l’équipe, comme il l’a expliqué en après-match, et donc précipité la perte de deux précieux points…