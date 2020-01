OM – Angers : Ménès pointe du doigt trois joueurs olympiens !

Suspendu lors de la rencontre entre l’OM et Angers, Dimitri Payet a manqué à ses coéquipiers. Selon Pierre Ménès, ça n’explique pas la mauvaise prestation des Olympiens.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a reçu le SCO d’Angers au Vélodrome pour la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est soldée par un score nul et vierge de 0-0.

L’absence de Payet n’explique pas touT — MENES

Absent lors de ce match, Dimitri Payet a beaucoup manqué aux Marseillais qui ont du mal à être tranchants et trouver la faille dans la défense angevine. Pour Pierre Ménès sur son blog, il ne faut pas seulement remettre la faute sur l’absence du numéro 10 marseillais.

« Match très décevant samedi après-midi entre Marseille et Angers. Alors côté olympien, on se doutait bien que l’absence de Payet serait préjudiciable au niveau de la créativité, de la qualité technique et de la dernière passe. Mais ça n’explique pas tout. Cela n’explique pas pourquoi le milieu phocéen d’habitude si efficace a failli à ce point. Rongier, Sanson et surtout Lopez ont totalement raté leur match. Un seul tir cadré, pas d’occasions… Vraiment un triste match. Et des deux côtés. » Pierre Ménès – Source : Blog Canal +