Ligue 1 : L’OM a battu un record peu glorieux…

Ce samedi, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception d’Angers en Ligue 1… Un match qui ne restera pas dans les esprits des supporters…

« C’était un match super chiant », a lancé Pierre Ménès ce dimanche dans le Canal Football Club. Difficile de lui donner tort tant la rencontre entre l’OM et Angers a été pauvre en occasion franche. Le compte Twitter Opta a publié une statistique qui montre à quel point ce match a été décevant offensivement.

C’est seulement après l’heure de jeu qu’il y a eu le premier tir cadré du match ce samedi… Un record en Ligue 1 depuis le mois de décembre 2018 lors d’un Guingamp – Amiens.

Autre preuve que la match n’a pas convaincu : les sifflets des supporters marseillais à la fin de la rencontre… Ce mercredi, l’OM reçoit Strasbourg en Coupe de France, une nouvelle fois devant son public. Avec les retours de Payet, Kamara et Sarr, le spectacle pourrait être plus impressionnant…

62 – Il a fallu attendre la 62e minute pour voir un tir cadré entre Marseille et Angers, une 1ère lors d’un match de Ligue 1 depuis le 8 décembre 2018 et la rencontre entre Guingamp et Amiens (63e minute). Roupillon 💤. #OMSCO pic.twitter.com/QZXie2T3cc

— OptaJean (@OptaJean) January 25, 2020