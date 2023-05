OM : Cette superstar américaine toujours sous le charme du Stade Vélodrome !

Lui qui a tourné dans la ville en 2019, se souvient d’une ambiance « fabuleuse, vraiment fun » au Stade Vélodrome. « Bon, je dois aussi garder un œil sur le PSG à cause de Lionel Messi. Dans la famille de ma femme, il y a Messi et Dieu, explique-til. En tout-cas, les supporters de Marseille avaient vraiment quelque chose de spécial. » Lors du festival de Cannes 2021, la star avait lâché un « Aller l’OM » sur le tapis rouge. Malgré son attirance pour le club phocéen, Damon a supporté l’Argentine lors de la dernière finale de Coupe du monde au Qatar. « Je n’avais pas trop le choix, de toute façon, a lâché Damon. Cela dit, je ne pouvais pas imaginer assister à une meilleure finale de ma vie. » Matt Damon sera à l’affiche du film le film « Air » réalisé par son ami Ben Affleck, qui revient sur les débuts de la collaboration entre Nike et Michael Jordan.