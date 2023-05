Mercato OM : Guendouzi priorité de cet autre club anglais ?

Mattéo Guendouzi devrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato. Déjà annoncé comme une cible d’Aston Villa, le milieu de terrain international serait dans le viseur d’un autre club anglais.

L’été de Mattéo Guendouzi s’annonce mouvementé. Moins utilisé par Igor Tudor au cours de la deuxième partie de saison, le départ de l’ancien joueur d’Arsenal est programmé depuis plusieurs semaines par la direction olympienne. Actuellement sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025, Guendouzi représente la plus belle valeur marchande de l’effectif et semble promis à un départ lors de la prochaine période de transfert. Si Aston Villa a déjà manifesté son intérêt pour l’ancien lorientais, un autre club de Premier League entre dans la course.

Guendouzi ciblé par West Ham Avec le départ annoncé de Declan Rice lors du prochain mercato, les Hammers sont à la recherche d’un joueur à ce poste et selon The Athletic le milieu de terrain marseillais serait une piste prioritaire. L’actuel 15e de Premier League a bien évidemment les moyens de ses ambitions et pourrait rapidement passer à l’offensive pour s’attacher les services du milieu international. Pablo Longoria attend une offre supérieure à 24 millions d’euros pour céder Mattéo Guendouzi. Si Aston Villa a également manifesté son intérêt pour le joueur, Guendouzi reste concentré sur la fin de saison avec l’OM avant de prendre une décision sur son avenir.

Si Guendouzi a des offres intéressantes il voudra partir

Durant l’émission du Super Moscato Show, Eric Di Meco avait demandé que le cas du joueur soit géré de bonne manière : « Je pense que les dirigeants, en janvier, ils l’ont gardé, parce qu’il avait fait un bon début de saison, estime Eric Di Meco.Il était important dans le système de Tudor. Ils n’avaient peut-être pas anticipé que le coach allait revoir ses plans avec l’arrivée de Malinovskyi et de Vitinha. Ils n’ont peut-être pas eu l’offre qu’ils voulaient. Il ne faudrait pas que cette histoire avec Guendouzi, alors que la fin de saison arrive, plombe le vestiaire. Il faut gérer ce cas là jusqu’à la fin de la saison proprement. Après il faut s’assoir autour de la table et regarder les intérêts de tout le monde. Moi j’ai l’impression que Guendouzi va vouloir partir s’il a des offres intéressantes, notamment du côté de l’Angleterre. Dans ce cas il faudra faire en sorte de récolter le maximum et ne pas l’empêcher de partir. »