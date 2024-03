OM : Daniel Riolo ne sauve que 3 joueurs de cet effectif !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

C’est la trêve internationale et l’OM vient d’enchainer deux défaites. Daniel Riolo a fait un petit bilan sur le niveau de l’effectif et il ne sauve que 3 éléments de l’effectif 2023/2024.

Sur RMC, Daniel Riolo ne sauve que quelques joueurs dans l’équipe de Jean-Louis Gasset. Le journaliste a déjà récemment dézingué Moumbagna et Ounahi qu’il avait traité de pipe : « Alors oui, Aubameyang, Clauss et Mbemba peuvent faire la différence, mais après ça commence à devenir compliqué. Ismaïla Sarr, pour moi ce joueur, c’est deuxième partie de tableau, et basta. Lui, il ne réussit jamais une saison entière et pour moi, ceux qui ne font jamais une saison entière, ce ne sont pas de grands joueurs. Quand tu es seulement bon de septembre à décembre, il y a un problème. Amine Harit est dans la catégorie un peu au-dessus, il a des fulgurances, mais ce ne sera jamais un grand joueur. On l’aime, mais qu’on ne me dise pas que c’est un grand joueur ».

Aubameyang, Clauss et Mbemba peuvent faire la différence



Ce dimanche après le match face au Stade Rennais, Daniel Riolo a réagi au faible temps de jeu de Faris Moumbagna sous Jean-Louis Gasset… L’occasion pour lui de remettre une pièce dans la machine après le petit accrochage qu’ils ont eu il y a quelques semaines.

Mais pourquoi Gasset ne fait jamais jouer Mounbagna ?? Dommage on n’arrive pas a se faire une idée de son talent … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 17, 2024

ça veut dire que Moumbagna n’est même pas assez bon pour être numéro 2 — Riolo

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a profité du match retour de l’OM face à Villarreal pour encore pointé du doigt l’absence de Moumbagna. « Il me semblait que c’était lui, le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang. En fait, ça veut dire qu’il n’est même pas assez bon pour être numéro 2. J’attends qu’il m’envoie encore une chanson car j’ai peur que les échos qu’on avait relayés, c’est-à-dire l’avis que je n’ai pas encore sur lui, parce que je n’ai pas d’avis sur lui. Je suis toujours obligé de continuer à dire que je ne le connais pas. Donc cher Moumbagna, envoie-moi des chansons, des messages ou tout ce que tu veux parce que je continue à ne pas te connaître. J’espère te connaître un jour quand je te verrais sur le terrain ».

Le joueur camerounais a été la cible de certains médias, avant même son premier match. Le joueur a en quelque sorte répondu à ces attaques sur les réseaux sociaux avec une story et une chanson de Booba et SDM « Dolce Camara » où le journaliste Daniel Riolo est visé. « J’attends de ce monsieur Moumbagna qu’il s’excuse, il fout la merde à provoquer le feu sur les réseaux. Le mec insulte mes parents à travers une chanson alors j’attends des excuses, sinon j’en parlerai au club », a récemment annoncé Daniel Riolo sur RMC.

La réaction de Riolo

En live sur YouTube avec RMC, Daniel Riolo a été prévenu en direct de la publication de cette story. Le journaliste a lu le chat qui lui réclamait d’aller voir la story sur Instagram. « Moumbagna, il parait qu’il me rend un petit hommage. Il a mis la chanson de Booba, Dolce Camara, ‘la mère à Riolo, le père à Riolo’… », a rappelé l’éditorialiste sur RMC.