OM : Sarr, ça devient très compliqué…

Samedi, l’OM s’est incliné 2-0 à Rennes et rate une belle occasion de se rapprocher de la 4e place en Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Ismaïla Sarr lors de ce match.

Jean Louis Gasset a proposé son 4-3-3 à Rennes sans Balerdi légèrement touché aux adducteurs. Les marseillais ont rapidement montré leur incapacité a bouger le bloc rennais à cause d’un incroyable manque de précision technique. Les rennais se sont montré plus précis et plus disponibles entre les lignes, Terrier à ouvert le score en conclusion d’une action bien maitrisée. Après Rennes a surtout proposé un bloc assez bas avec des tentatices d’aller piquer les marseillais. L’OM n’a pas réussi à presser et s’est montré bien trop insuffisant dans l’utilisation du ballon. Si Aubameyang a trouvé le poteau sur un coup franc direct, c’est bien Rennes qui a doublé la mise suite à un penalty discutable. Les entrée en jeu de Moumbagna, Veretout ou encore Luis Henrique n’ont rien changé.

La note d’Ismaïla Sarr : 3/10

Son appréciation

Sarr, ça devient très compliqué…

Après quelques buts marqués en début de saison, l’international sénégalais était complétement sorti de l’équipe après le retour du 3-5-2 sous Gattuso et des performances décevantes. Relancé à son retour de la CAN, il a une nouvelle fois déçu. Toujours aussi approximatif, il enchaine les maladresses techniques et gâche bon nombre de situations. Un joueur qui enchaine les efforts mais sans maitrise.

