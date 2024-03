OM: Gasset veut positiver et adoube un « joueur fondamental » !

L’OM s’est raté face à Villarreal en passant prêt d’une prolongation. Au final, les marseillais se qualifient et iront jouer un quart de finale de Ligue Europa. Jean Louis Gasset a surtout évoqué la qualification et la performance de Pau Lopez !

En conférence de presse après le match, Jean Louis Gasset a reconnu que son équipe était inférieur à Villarreal ce soir mais veut surtout se concentrer sur la qualification. « Je suis quelqu’un de positif. Quand je suis arrivé il y a trois semaines, l’OM jouait dans une ambiance tendue. Depuis, on a passé deux tours de Coupe d’Europe et gagné trois matchs dans la compétition. Les joueurs font beaucoup d’efforts. On n’a pas été au niveau de Villarreal certes, mais c’est Marseille qui est en quart. On a fait plaisir aux 1 200 supporters présents et à ceux devant leur télévision… Pau Lopez a été fondamental, c’est un leader du groupe. Il a fait un grand match et a été extraordinaire. »

Après le match, Geoffrey Kondogbia s’est exprimé au micro de Canal, il a insisté sur la qualification. « Ce n’est pas tous les jours que l’on se qualifie en quart de finale de Coupe d’Europe, on est contents. Le premier match a eu une influence, on a déjoué, raté l’entame. On a trop reculé et cela nous a mis en difficulté. On n’a pas su rentrer comme il fallait. On a su réagir par le caractère. Il y a eu des doutes, mais on a essayé de relever la tête. En quart, on va jouer une grosse équipe, il va falloir affronter un gros poisson. »



