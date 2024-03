OM : Le tirage au sort des quarts de Ligue Europa, à quelle heure et sur quelle chaine TV ?

L’OM a souffert en montrant un visage digne de l’époque Gattuso, mais cette défaite 3-1 lui ouvre les portes des quarts de finale. Le tirage au sort de ces matches de Ligue Europa va s’effectuer ce vendredi. on explique comment le voir, à quelle et sur quelle chaine TV.

L’OM, dernier club français engagé en Europa League devrait tirer un gros poisson comme l’a dit Kondogbia après la défaite à Villarreal jeudi soir.

« Ce n’est pas tous les jours que l’on se qualifie en quart de finale de Coupe d’Europe, on est contents. Le premier match a eu une influence, on a déjoué, raté l’entame. On a trop reculé et cela nous a mis en difficulté. On n’a pas su rentrer comme il fallait. On a su réagir par le caractère. Il y a eu des doutes, mais on a essayé de relever la tête. En quart, on va jouer une grosse équipe, il va falloir affronter un gros poisson, » a expliqué le milieu de terrain marseillais au micro de Canal+.

Le tirage au sort des quarts de finale de Ligue Europa, à quelle heure et sur quelle chaine TV ?

Le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale de la Ligue Europa 2023/24 aura lieu le vendredi 15 mars à Nyon en Suisse à partir de 13 heures. Il sera diffusé sur Canal+ Foot et RMC Sport.

Ou voir ce tirage au sort en streaming ?

L’UEFA va également diffusé ce tirage au sort de Ligue Europa sur son site internet.

Quand auront lieu les quarts de finale de la Ligue Europa ?

Les rencontres des quarts de finale de la Ligue Europa sont programmés les 11 et 18 avril prochains.

Quel adversaire pour l’OM ?

Les 7 potentiels adversaires de l’OM sont :

West Ham United

Liverpool FC

AC Milan

Benfica

AS Roma

Atalanta

Bayer Leverkusen