OM : « Il faut laisser sa chance à Tudor, peut-être que l’on sera surpris »

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Titi(c’est toi le boss) revient sur le départ soudain de Sampaoli et souhaite donner une chance au nouveau technicien marseillais, Igor Tudor.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », l’invité, Titi(c’est toi le boss), s’exprime sur l’arrivée de Tudor. Après une large victoire et une large défaite lors des deux premiers matchs de préparation, il est pour le moment difficile de se faire une opinion sur l’entraîneur croate. Titi souhaite lui donner une chance et ne pas le juger trop vite.

« Quand Gerets arrive il n’a pas une carte de visite spécialement remplie non plus » – Titi

« Le départ de sampaoli comme ça la veille de la reprise, ça complique énormément la chose. Déjà rien que pour la préparation, pour le recrutement, changement de staff. C’est clair qu’on a pris beaucoup de retard, alors qu’il fallait pas que l’on prenne de retard pour être prêt pour le début du championnat. Maintenant comme on dit, on va laisser la chance à l’homme, puisqu’il vient d’arriver, on ne le connaît pas spécialement, on va voir peut-être qu’on sera surpris puisque même quand Eric Gerets succède à Fernandez, il a une carte de visite pas spécialement remplie non plus. Tu prends Gerard Gili quand il entraîne l’OM, il vient de la Ligue 2 aussi. Il faut lui laisser sa chance, on va voir maintenant s’il est pas bon il fera comme les autres entraîneurs il partira. » Titi (c’est toi le boss) Source : Football Club de Marseille (18/07/2022)