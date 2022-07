Mercato OM : Après Luis Suarez, une nouvelle recrue arrive très vite?

Après l’arrivée surprise de Luis Suarez à l’Olympique de Marseille, une nouvelle recrue devrait rapidement débarquer en la personne de Jonathan Clauss !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’emballe ces dernières heures ! Après l’annonce de l’arrivée de Luis Suarez, l’attaquant colombien, le club aurait trouvé un accord avec le RC Lens pour un nouveau joueur !

D’après les informations de Mohamed Bouhafsi, ancien journaliste pour RMC, l’entourage de Jonathan Clauss aurait confirmé que le RC Lens et l’OM ont trouvé un accord de principe pour le transfert du piston droit. L’international français était déterminé à l’idée de rejoindre Marseille.

Visite médicale ce mardi pour Clauss?

Alors que le RC Lens réclamait au minimum 10 millions d’euros pour Clauss, l’OM a négocié jusqu’au bout et serait parvenus à un accord autour de 8 millions d’euros. La Provence évoquait deux offres marseillaises dont l’une atteignait les 6 millions d’euros + 1 million en bonus.

Jonathan Clauss devrait passer sa visite médicale dès mardi à la Commanderie… Deux recrues qui devraient être annoncés très rapidement à l’Olympique de Marseille après les trois premiers défenseurs centraux et les départs de Mandanda et Radonjic.

« Selon l’entourage du joueur, accord de principe trouvé cette nuit entre l’OM et le Racing Club de Lens pour le transfert de Clauss. Le transfert devrait avoisiner 8M€. Le joueur voulait absolument rejoindre l’OM. Il devrait passer sa visite médicale demain à Marseille! » Mohamed Bouhafsi – Source : Twitter (18/07/22)

Nous avions des absents, des joueurs qui doivent arriver — Tudor

» Des raisons de s’inquiéter ? Non, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. On débute à peine, on travaille très dur. Je suis le genre d’entraîneur qui aime bien faire de grosses préparations d’avant-saison pour en tirer des bénéfices plus tard. Rongier et Milik ? Ils seront prêts pour le prochain match. Les jeunes ? Nous avions des absents, des joueurs qui doivent arriver. On n’était pas au complet. On ne pouvait pas donner trop de minutes aux joueurs, donc c’était la bonne décision de faire jouer les jeunes. Certains peuvent peut-être avoir du temps de jeu cette saison. Mais seulement certains d’entre eux » Igor Tudor – Source : Zone mixte (16/07/22)