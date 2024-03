OM : Kondogbia aux abonnés absents !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Samedi, l’OM s’est incliné 2-0 à Rennes et rate une belle occasion de se rapprocher de la 4e place en Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de ce match.

Jean Louis Gasset a proposé son 4-3-3 à Rennes sans Balerdi légèrement touché aux adducteurs. Les marseillais ont rapidement montré leur incapacité a bouger le bloc rennais à cause d’un incroyable manque de précision technique. Les rennais se sont montré plus précis et plus disponibles entre les lignes, Terrier à ouvert le score en conclusion d’une action bien maitrisée. Après Rennes a surtout proposé un bloc assez bas avec des tentatices d’aller piquer les marseillais. L’OM n’a pas réussi à presser et s’est montré bien trop insuffisant dans l’utilisation du ballon. Si Aubameyang a trouvé le poteau sur un coup franc direct, c’est bien Rennes qui a doublé la mise suite à un penalty discutable. Les entrée en jeu de Moumbagna, Veretout ou encore Luis Henrique n’ont rien changé.

La note de Geoffrey Kondogbia : 3/10

Son appréciation

Kondogbia aux abonnés absents !

Plutôt performant lors des dernières semaines, avec un impact important au milieu de terrain, l’une des recrues fortes du mercato estival a proposé un match emprunté face à Rennes. Pas assez présent à la réccupération du ballon, qui est un de ses point fort, il a été totalement inutile dans son utilisation. Il faut espérer comme d’autres que cette trêve va lui faire du bien…

Les notes des médias