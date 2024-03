OM : Le terrible constat de Nabil Djellit (incroyablement factuel)

L’Olympique de Marseille a concédé une défaite face à Rennes (2-0) lors de la 26e journée de Ligue 1 ce dimanche après-midi. Sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit a rappelé une statistique qui fait très mal aux olympiens cette saison.

Les hommes de Jean-Louis Gasset ont laissé filer une énorme opportunité de se repositionner dans la course à la Ligue des Champions en concédant une défaite face à Rennes (2-0) ce dimanche juste avant la trêve internationale.

Au terme de la rencontre face à rennes hier soir, Jonathan Clauss a donné son sentiment sur cette nouvelle défaite contre un concurrent direct :

« On avait les moyens de faire mieux mais il a manqué d’énergie je pense. Il a manqué de pas mal de choses. On a enchainé les matchs ce n’est pas une excuse mais ça commence à tirer dans les organismes. Il nous a manqué ce petit plus qui faisait qu’on mettait bien plus que l’adversaire lors des derniers matchs. C’est pas plus mal que cela arrive juste avant la trêve pour que l’on puisse se remettre la tête à l’endroit tranquillement. On va bien bosser et on va attaquer cette dernière ligne droite avec tout ce qu’on sait faire et avec et tout ce qui faut corriger pour bien finir ce championnat », a déclaré le latéral droit de l’OM au micro de Canal+ Sport juste après la rencontre.