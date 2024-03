OM : L’avis tranché de Stéphane Guy qui conseille Jean-Louis Gasset avant le PSG

Ce dimanche les Marseillais reçoivent le PSG pour le dernier match de la 27e journée de Ligue 1. Selon Stéphane Guy, Gasset ne doit pas dépeupler son milieu pour assurer la défense.

L’OM jouera ce dimanche face au PSG mais avec de nombreux blessés. Stéphane Guy donne un conseil à Jean-Louis Gasset sur la gestion de l’effectif et de son onze. Pour lui, ce n’est pas une bonne idée de bricoler en défense en descendant des milieux de terrain. Il vaudrait mieux s’assurer d’avoir des titulaires dans l’entre-jeu quitte à bricoler plus bas.

« Là où je te suis (en s’adressant au supporter à l’antenne, ndlr), c’est qu’il ne faut pas dépeupler le milieu de terrain. C’est central dans le mieux de l’OM avant la trêve quand même, rappelle Stéphane Guy sur RMC. C’était lié à la paire Veretout-Kondogbia. Je me souviens, pour avoir beaucoup échangé les coachs sur ces absences, souvent, même si là c’est une problématique très complexe, ils préfèrent trouver du poste pour poste plutôt que de réinventer une équipe pour palier les absences. Sinon, tu rouvres un chantier au milieu, un chantier derrière aussi… Je ne sais s’il blague ou non notre ami Victor (en citant un message du chat sur YouTube), il nous dit que Kassim Abdallah est revenu avec la N3. C’est vrai ça? Peut être qu’à son âge, Kassim Abdallah peut jouer encore en équipe première de l’OM, 10 ans après ! «

Balerdi un cadre? Tu n’as aucune ambition à l’OM aujourd’hui

Dans un débat avec un supporter marseillais sur RMC, Stéphane Guy a trouvé le moyen de critiquer une nouvelle fois Leonardo Balerdi sur son niveau. Il déplore notamment que l’on considère ce joueur comme un cadre du club et affirme que cela montre le manque d’ambition des Marseillais.

« Prier pour que Balerdi soit titulaire et en capacité de jouer? Moi ça me fait rire quand j’entends ça, lance Stéphane Guy avec le sourire. Je comprends, je comprends la problématique du moment mais… Si tu m’avais dit il y a un an qu’on allait prier pour que Balerdi soit là et titulaire… Je trouve ça marrant. Je m’amuse d’entendre ça c’est tout. Si tu commences à considérer que Balerdi est un joueur cadre de ton équipe, un joueur phare… C’est qu’effectivement, tu n’as aucune ambition à l’OM aujourd’hui. Là ce n’est pas la problématique du moment, je comprends notre auditeur qui dit qu’il faut avoir des joueurs habitués à jouer à leur poste et fiable. »