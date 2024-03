OM – PSG : Les supporters parisiens très en colère !

L’Olympique de Marseille affrontera ce dimanche le PSG au Vélodrome. Forcément, les supporters du PSG ne seront pas disposés à faire le déplacement. Le CUP partage sa colère !

Nouvelle interdiction de déplacement pour les supporters ! Cette fois-ci, cela concerne les Parisiens qui ne pourront pas venir au Vélodrome pour apporter du soutien à leur équipe lors du match contre l’Olympique de Marseille. Le Collectif Ultras Paris a partagé un communiqué sur les réseaux sociaux afin de pester contre cette énième interdiction de déplacement.

Depuis le 24 octobre 2009, notre liberté d’aller et venir est bafouée

« Bientôt 15 longues années que nous, supporters du Paris Saint-Germain, sommes interdits de nous déplacer à Marseille, rappelle le CUP dans un communiqué. Depuis le 24 octobre 2009, notre liberté d’aller et venir est bafouée et notre pays est incapable d’organiser un déplacement de supporters pour le Clasico du championnat… Nous ne supportons plus ce traitement discriminatoire des fans de football, pas plus que nous n’aimons l’atmosphère aseptisée des stades sans fans adverses. Toute l’année, les supporters français vivent des dizaines d’interdictions ou de restrictions de déplacement. Chaque saison, la commission disciplinaire de la LFP punit collectivement les supporters indociles et ferme des stades entiers ou des tribunes populaires. (…) Nous n’en pouvons plus de ce traitement, il est plus que temps que l’État, les préfectures et les instances de football assument leurs responsabilités et, à l’instar de nos voisins italiens, allemands ou anglais, arrivent enfin à gérer les déplacements de supporters »

Une pluie d’absents pour l’OM

Jonathan Clauss s’est blessé hier soir avec l’équipe de France. Le latéral droit n’a joué que 10 minutes face au Chili avant d’être remplacé par Jules Koundé, Clauss s’est effondré au sol en se touchant la cuisse gauche. Il ne devrait donc pas pouvoir tenir sa place face au PSG ce dimanche. Gasset n’a pas vraiment de solution de rechange à part peut- être le jeune Soglo.

Mais ce n’est peut être pas le dernier coup dur pour le coach marseillais ! En effet, d’après l’Equipe du Soir, Leonardo Balerdi serait lui aussi très incertain pour le match OM PSG. Le défenseur argentin semble touché aux adducteurs.

A lire : Frank McCourt explique pourquoi il garde l’OM !

Le point sur l’infirmerie de l’OM

L’infirmerie de l’Olympique de Marseille s’est particulièrement remplie durant cette trêve internationale avec les blessure de Clauss, Meité, et Sarr qui rejoignent les joueurs forfaits pour la réception du PSG dimanche soir. Balerdi semble lui aussi incertain désormais.

Incertains : Gigot, Gueye, Balerdi

Blessés : Clauss, Meité, Garcia, Murillo, Onana, Rongier, Nadir, Sarr