OM : Ménès, Beye… Pas de Canal Football Club ce dimanche !

Ce dimanche, pas de Canal Football Club… Avec les restrictions actuelles, la chaîne cryptée a décidé de ne pas maintenir son émission consacrée à l’actualité du football !

Comme tous les dimanches, le Canal Football Club revient sur l’actualité du week end autour ballon rond. Mais cette semaine, Pierre Ménès et Habib Beye ne parleront pas de l’OM en direct sur la chaîne cryptée à cause de l’épidémie du Coronavirus qui touche le monde entier.

En effet, Canal + a décidé de ne pas maintenir l’émission pour éviter la propagation. De plus, Pierre Ménès ayant subi une greffe, le risque est trop grand pour qu’il puisse être sur le plateau… Il l’explique sur son compte Twitter.

@CanalFootClub le CFC est finalement annulé. On se retrouve le plus vite possible. En attendant soyez raisonnables. Love

— Pierre Ménès (@PierreMenes) March 14, 2020