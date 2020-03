OM : Désormais Aulas menace Eyraud de plaintes en diffamation… Jusqu’où ira t-il ?

Alors que le pays est en pleine crise sanitaire, Jean-Michel Aulas a décidé de se lancer dans une bataille pour l’annulation pure et simple de la saison de football 2019/20. Une simple suggestion ? Non, le bougre a de la suite dans les idées…

En effet, dès les premières déclarations contraires de Nathalie Boy de la Tour (Présidente de la LFP) et Didier Quillot (Directeur General Executif de la LFP), « JMA » a contre-attaqué sur Twitter.

Aujourd’hui c’est le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud qui l’a contredit. Donc immédiatement, Mr Aulas a décidé de répondre publiquement. Sur Twitter, comme d’habitude. De manière déplacée ? Comme…

@OL @jheyraud Le foot JH n’a jamais été ta meilleure compétence:après avoir proposé d’augmenter ls points pour les buts marqués hors de la surface 😂, les 200m€ de pertes en 3 ans pour 30 autorisés par le FFP,tu t’exposes à 1 plainte en diffamation car tu as travesti mes propos!

@jheyraud Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus!Pour le reste j’espère de tt mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de CLeague et la finale de la coupe.Pour toi JH le + dur commence

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2020