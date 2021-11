OM : Milik est clair concernant son niveau physique !

Absent en début de saison, Arek Milik a fait son retour après sa blessure au genou. L’international polonais tarde a retrouvé son niveau et sa capacité à être décisif, il est conscient de ne pas être encore à 100%…

Arkadiusz Milk a fait le point sur son étant physique dans un entretien accordé à Prime Video. L’attaquant se sent bien mais avoue ne pas encore être au top de sa forme…

Je vais bien, mais je sais que je peux aller encore mieux — Milik

« C’est un grand club et dans les grands clubs, il y a de l’attente et de la pression. J’ai aussi une pression en tant qu’attaquant car les gens attendent que je marque à chaque match. Je suis heureux d’avoir cette pression derrière moi. Elle me pousse à grandir et à prouver. Si je parle de mon genou, je suis guéri à 100%. Mais concernant ma forme générale, mon niveau de préparation, je vais bien, mais je sais que je peux aller encore mieux. Je suis venu ici, je me sentais de mieux en mieux. J’étais en grande forme et je marquais. J’aidais l’équipe à atteindre ses objectifs, mais les blessures arrivent et font partie du jeu. Tout reviendra, il me faut juste du temps ». Arkadiusz Milk – source : Prime Vidéo (28/11/2021)

Invité à répondre sur le prochain vainqueur du Ballon d’Or, dont le nom sera dévoilé ce lundi, Arek Milik n’a pas dirigé son choix vers Lionel Messi. En effet, le buteur de l’Olympique de Marseille a désigné son compatriote et compère sur le front de l’attaque en sélection polonaise ; Robert Lewandowski. Un choix qui devrait plaire aux supporters de l’OM, pour avoir écarté la star du Paris Saint-Germain…

Je suis confiant pour Lewandowski, il mérite le Ballon d’Or — Milik

« Je suis confiant pour Lewandowski, il mérite le Ballon d’Or. Je ne comprends pas comment cela pourrait lui échapper. L’an passé, France Football n’a pas décerné le trophée et sur les deux dernières saisons, il a été le meilleur et a beaucoup gagné. Pour moi, il mérite de gagner d’un point de vue sportif et populaire car il est très connu. J’espère qu’il le remportera » Arek Milik — Source: Prime Video (26/11/21)