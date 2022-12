OM : Montpellier diminué pour la réception des Marseillais !

La reprise, c’est ce jeudi pour l’Olympique de Marseille avec la réception de Toulouse au Vélodrome. Après cela, ce sera un déplacement à Montpellier ! Un coup dur est déjà tombé pour les Héraultais.

Après le match face à Toulouse qui aura lieu ce jeudi, l’Olympique de Marseille se déplacera à Montpellier. Lors de cette rencontre de Ligue 1, les Héraultais devront faire sans l’un de leur attaquant : Wahbi Khazri ! L’international tunisien ne pourra pas faire partie de l’équipe montpelliéraine pour cette 16e journée.

Khazri ne sera pas disponible face à l’OM !

Blessé lors de la Coupe du Monde face à l’Equipe de France où il avait contracté une grosse entorse du genou gauche, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne ne s’est toujours pas remis. Son coach, Romain Pitau s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce mardi avant d’affronter Lorient pour la reprise.

« Il ne rentre pas encore dans l’effectif. Pour l’instant ça suit son cours, c’est en bonne voie. Le protocole avance bien. J’espère l’avoir après Marseille au moins pour les séances d’entraînement » Romain Pitau – Source : Conférence de presse (27/12/22)

La calendrier chargé des Marseillais

L’entraînement a déjà repris pour les Marseillais qui sont de retour de Marbella où ils étaient en stage. Pour la reprise officielle des matchs, ça se fera dès le 29 décembre avec la réception de Toulouse et un déplacement à Montpellier le 2 janvier. Ensuite, les Olympiens joueront leur premier match de Coupe de France face à Hyères le 7 janvier. Quatre jours plus tard soit le 11 janvier, Igor Tudor et ses joueurs enchaîneront avec un nouveau déplacement à Troyes. Un sacré calendrier pour les Marseillais à la reprise !